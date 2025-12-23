Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江欣燕證身體狀態好：好精神完全冇事 首演粵劇最大挑戰用「子喉」唱歌 李居明透露八和會館為大埔火災籌款幫助災民

影視圈
更新時間：15:49 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:49 2025-12-23 HKT

堪輿學家李居明、龍貫天及江欣燕今日（23日）到黃埔新光出席《粵劇特朗普4.0》記者會，李居明透露因江欣燕加入，特意為她加入出浴戲，亦為她度身訂做「街市早苗」這角色，又笑指為了江欣燕特別訂了一個大浴缸。江欣燕指當初知自己演「街市早苗」時覺得很震驚，劇中的她也會帶同日本「國寶」黑熊去見特朗普。李居明受訪時指因以前看江欣燕演Maria很出色，故這次找她演伊曼卡，當中有場是唱粵曲的出浴戲，除了做一個大的浴缸外，亦準備了肉色衣服給江欣燕穿，問到叫江欣燕出浴是否自己的私心？他表示因粵劇沒試過有出浴戲，所以想突破一點。

2026年香港運程不太差

首次演粵劇的江欣燕指事前看了很多高市早苗的影片學習對方倔強的樣子，又謂這次最大挑戰是用「子喉」去唱，至於出浴一幕，她坦言最重要的是不「穿崩」。李居明指傳統的粵劇已做過很多，今次想試新的事情，也希望這次的賀歲粵劇可令大家能過一個開心的馬年，因社會現在的氣氛不太好，希望能為大家解悶，用迎難而上的心情去面對馬年。提到這次宣傳活動，本於上月27日舉行，但因大埔宏福苑發生火災慘劇延期至今，李居明坦言大家也為這件事而不開心，八和會館也曾為此而籌款，自己也有捐獻，希望能夠幫助災民家屬，他又指2026年的赤馬紅羊劫，經他卜卦後香港也不算太差，所以大家不用擔心。

問到江欣燕的身體狀況，她說：「其實我好精神，完全冇事。」
李居明指2026年香港運程不太差。
江欣燕首演粵劇最大挑戰用「子喉」唱歌。
江欣燕指當初知自己演「街市早苗」時覺得很震驚。
疑惑梁思浩眼濕濕

此外，問到江欣燕的身體狀況，她說：「其實我好精神，完全冇事。」對於梁思浩之前提起她時眼濕濕，江欣燕即時疑惑地反問點解，「我冇事呀，多謝佢關心，其實唔係大病唔使咁擔心，有時休息唔夠，同埋可能有啲神經線（問題），休息就冇事。（身體OK？）好正常呀！」而李居明則指江欣燕的狀態很好，而因為這套劇接觸江欣燕，覺得她身體不好的時候已經過去，現在已完全康復，現在只等她如何在粵劇中發揮，但認為這對江欣燕完全沒難度，也很期待她跨界的演出，又透露未來也會找更多藝人一起合作，現在正留意一些能搞笑的藝人。
 

