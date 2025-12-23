波瑠與「國寶級靚仔」高杉真宙結婚 婚紗照曝光 因打機加深感情

34歲日本「國民女神」波瑠與小5歲「國寶級靚仔」高杉真宙今日（23日）公布婚訊。二人已於本月初登記結婚，並已秘密舉行私人婚禮。雙方事務所均已證實消息，並於今早5點向各自的粉絲俱樂部報告喜訊。而二人亦於IG上載結婚聲明，波瑠更公開了婚紗照和穿上新娘和服「白無垢」的照片，與粉絲分享喜悅。

秘密交往2年

他們於2023年因合演日劇《Mr.新娘》而認識，劇集於前年2月開拍，拍攝歷時4個月，但據知二人是在拍竣劇集後才開始發展戀情。有指二人均十分內向，同熱愛打網絡遊戲，被譽為「娛樂圈最資深的遊戲玩家」。二人亦因為打機而打出感情來，隨後秘密交往2年，期間一直未有洩露戀情，故今日公布婚訊時，即震驚全國。雖然民眾都被二人婚訊震撼到，但普遍都支持他們的結合，並紛紛在網上留言祝賀。

高杉真宙是緋聞絕緣體

他們在聯合聲明中寫道：「高杉真宙與波瑠，已決定結為夫妻，特此向各位報告。我們因工作相識，在相處與累積時間的過程中，逐漸產生了想要今後攜手共度人生的想法。雖然我們仍是未成熟的兩人，但希望能以這次婚姻為契機，無論作為一個人、或作為演員，都能更加成長，並以真誠的態度面對工作。今後也請一如既往給予我們不變的支持與厚愛，懇請多多指教。」



二人此前都沒有太多緋聞，波瑠10年前曾與坂口健太郎傳緋聞，及後在坂口爆出與高畑充希熱戀而告終。2019年則被拍到與奀星齋藤雅弘同遊宮古島。高杉真宙更是緋聞絕緣體，有傳其前女經理人對他極度迷戀，藉經理人職務一直貼身照顧他，甚至幫他洗埋底褲，又曾警告女演員禁止埋他身。該女經理人亦因越界行為遭事務所社長嚴斥，最終含恨離職。