2026年賀歲片《夜王》預告首曝光！黃子華鄭秀文重現90年代夜場 世紀合體挑戰香港影史票房新紀錄

由黃子華主演、吳煒倫執導的2023年賀歲電影《毒舌大狀》上映後票房勁收1.15億港元，成為香港電影史上首部破億票房的香港電影，一度榮登最高票房港產片，其後曾傳出《毒舌大狀2》即將開拍，主角黃子華亦將開工，甚至傳暫定於2026年初的賀歲檔上映。不過這個只是美麗的誤會，其實是吳煒倫開拍由黃子華與鄭秀文演出的電影。

馬年賀歲電影《夜王》首發海報及預告

由《毒舌大狀》吳煒倫執導﹑黃子華和鄭秀文（Sammi）主演的馬年賀歲電影《夜王》，今日（23日）首發海報﹑預告與及演出陣容，今次黃子華將飾演東日夜總會大經理「歡哥」，鄭秀文則飾演東日夜總會CEO霸氣一姐「V姐」，而王丹妮和廖子妤則演夜總會媽媽生；楊偲泳﹑譚旻萱、李芯駖、林熙彤和鄧麗英會演夜總會小姐，謝君豪、楊偉倫、盧鎮業和何啟華將會到夜店獵艷。

吳煒倫將「戰場」從法庭移師到夜場

由黃子華和鄭秀文主演電影《夜王》將於2026年馬年賀歲檔上映，今次吳煒倫將「戰場」從法庭移師到夜場，原來當中有段古：「呢件事發生喺《毒舌大狀》嘅慰勞宴上，當時一班演員飲得興高彩烈，Renci（楊偲泳）突然問我會唔會拍《毒舌大狀2》？我即刻話唔好，我唔想再拍啲咁嚴肅嘅題材。跟住我睇到咁齊人又咁多靚女，腦海忽然一閃，衝口而出話要拍就拍夜總會吧，點知一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」吳煒倫亦坦言選擇開拍以夜總會為題材的電影與喜好有關：「另一個原因係『我鍾意去』。喺8、90年代嘅尖東燈紅酒綠浮華璀璨，千禧年後中國城結業，2012年大富豪與新花都亦相繼結業，曾經有幾風光嘅輝煌都已成過去。面對尖東嘅殞落，當年一班在尖東夜場打拼嘅人，前路茫茫，但係又返唔到轉頭，咁可以有乜嘢反應？呢個就係開拍《夜王》嘅第二個原因，當年尖東嘅故事，喺而家嘅香港有一種奇妙嘅共鳴。」

黃子華鄭秀文繼《失戀急讓》後再度合作

今次是黃子華和鄭秀文自2014年於《失戀急讓》後再度合作，在戲中黃子華客串飾演鄭秀文前夫，鄭秀文為了等老公回來堅持不賣愛巢，本來黃子華與新女友出高價賣入，不過最終失敗，黃子華發嬲反枱，自言自己老又甩頭髮，40度都要戴帽、老花睇書都要扮睇到，風濕都要扮唔痛，直言希望各行各路，自己白白失去了最後機會。到了2016年，黃子華為鄭秀文演唱會擔任嘉賓，黃子華說：「講真，我見過鄭秀文一日㗎咋！我喺戲入面做佢老公，戲外咁佢就講，早晨，然後我同佢講：『食咗飯未呀？』係咁上下喇。」到了今年6月，吳煒倫在社交平台宣佈這件喜訊後，不少人已經表示熱切期待，有人說：「等你貼出來很久了！你的作品，絕對支持。勁正！」、「好期待呀，是甚麼題材的呀？」、「一定要支持支持。」

馬年賀歲電影《夜王》故事大綱

2012年，昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的大經理「歡哥」黃子華面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻「V姐」鄭秀文，強逼「歡哥」黃子華及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，「歡哥」黃子華及「V姐」鄭秀文聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，企硬尖東！

