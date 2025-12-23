94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術

現年94歲的譚倩紅，在90年代播出的TVB長壽經典劇集《真情》中飾演「容姨」一角而為人熟悉，2004年淡出幕前後，過着悠閒的休退休生活，閒時亦會參與飯聚與昔日好友聚舊。近日，她好友分享了一張與譚倩紅的合照，見她精神飽滿，十分精靈！

譚倩紅貴氣飲早茶

照片中的譚倩紅，戴上眼鏡、身穿一件大紅色的上衣，化上一個靚妝，塗了紅色唇膏，手上戴了一隻玉鈪及鑽石戒指，與好友搭着膊頭合照，相當有貴氣。其友人發文透露當日與譚倩紅飲早茶，並指譚倩紅身體狀況看起來非常之壯健。

譚倩紅去年於家中跌倒

其實譚倩紅去年接受資深傳媒人好友汪曼玲的訪問提到，自己試過在家中暈倒，經檢查後發現心率不正，於是安裝心臟起搏器，她表示：「我嗰晚食完飯坐喺梳化睇電視，嗰陣天氣仲係好熱，我諗住行去閂咗風扇，點知一轉身就暈低咗，好彩工人啱啱走過嚟，好彩一剎那好快就醒咗。」為安全超見，其女兒安排媽咪入醫院檢查，發現她的平均心跳率曾跌至29，平常是60-70，最高是90，最後醫生要求安裝心臟起搏器，譚倩紅稱：「做完手術，情況好咗好多，冇再覺得好攰，初時以為攰係因為年紀大，點知原來同心率不正有關。」

