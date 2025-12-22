尋秦記丨宣萱未必出席台慶頒獎禮 否認有拖拍歡迎追求者 郭羨妮聞陶大宇娶第二任太太：恭喜晒

宣萱、郭羨妮與滕麗名今日（22日）出席電影《尋秦記》宣傳啟動禮，3人在現場興奮相擁，她們表示拍完電影後已6年沒見，今日很有重逢的感覺。宣萱指相隔20多年拍電影版，想不到感覺會更開心，又指電影對觀眾來說也是童年回憶。對於被讚凍齡，她們說只是盡量拖慢衰老，不過宣萱大讚當中滕麗名keep得最好，郭羨妮表示拍電視版時是自己第一部古裝，跟宣萱和滕麗名對手戲較少，所以不熟識和好驚，但再拍電影時感覺好熟，已經識好耐一樣。

古天樂身兼多職好緊張

3人指今次是古天樂親自邀請，所以一口應承，滕麗名就表示自己比較麻煩，因正在拍《愛・回家》所以要度期，不過拍得好開心，就算拍續集也願意再度。宣萱透露古天樂今次身兼多職，因此他在片場好緊張和好辛苦，故也不敢多言，宣萱指角色仍然有延續性，提議再開續集的話可以加女人戲，更笑指古天樂可連滕麗名也一起娶，3女共侍1夫，郭羨妮亦不介意。

唔介意再攞第二次「視后」

提到宣萱早前在網上貼出拖手相，郭羡妮與滕麗名即時恭喜對方，宣萱一臉尷尬解釋只是跟女性朋友的拖手照，笑指不要嚇走男人，更表明現在單身，歡迎追求者。宣萱憑《巨塔之后》角逐台慶頒獎禮「最佳女主角」，被指與同是大熱的《新聞女王2》佘詩曼爭視后，她說：「唔好咁講，其他人都好，自己都有追《刑偵12》，覺得自己有機會參與就好。」問到《尋秦記》剛好上映，是否可助攻攞獎？她坦言到時很大機會因為工作關係未必去到頒獎禮，不過對奬項隨緣，因自己享受了合作的時光，現在拍劇也不是為獎，不過自己曾攞過一次，也不介意再攞第二次。

郭羨妮大方送祝福

宣萱在大埔發生火災後曾在社交網出帖表示可以暫託小動物，她坦言跟哥哥也想幫，雖然也曾有人求助，但最後可能對方已處理，現在自己亦會繼續留意是否有人需要幫忙。另外，表舅父蔡和平早前因曬皮草惹熱議，宣萱謂大家也有自己喜歡做的事，不可以強迫別人，因大家也有自由。另外，郭羨妮被問到緋聞舊愛陶大宇早前已娶第二任太太，她大方表示：「恭喜晒！」