四鏡大暴走丨「鷹小組」四子挑戰高難度粵劇 Jer、Stanley全程不斷忍笑 Tiger忘記動作戳中Ian笑點

ViuTV全新節目《四鏡大暴走》逢星期一至五晚上10時30分播映。香港有許多值得被看見、值得被欣賞的「香港製造」及「香港第一」，MIRROR「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持透過此團綜穿梭不同地方角落，與不同界別交流，從中學習他們堅毅不屈、謹守崗位的精神，成就更好的自己。

Tiger、Jer分享小時候經家人接觸粵劇

今晚播出的第六集，「鷹小組」四子到戲曲中心學粵劇，Tiger和Jer分享小時候經家人接觸粵劇，Tiger指：「我爸爸以前，我細個佢會聽，咁我都係經過一個電視咁去聽，但現場睇就無睇過。」Jer分享：「我都係！因為我屋企人好鐘意睇粵劇，但佢哋就唔係廣東話依個方言，係我鄉下嘅一啲語言，我係汕尾鄉下。」隨後，四子跟西九演藝戲曲主管鐘珍珍學粵劇基本功「四功五法」之中的四功，跟老師學習「唱、做、諗、打」，之後四子分成二人一組，挑戰表演著名劇目《帝女花之香夭》的選段，一組Stanley飾生角、Jer飾旦角，另一組Ian飾生角、Tiger飾旦角。

Stanley、Ian稱粵劇表演要求高

粵劇表演不但難度高，Stanley面對隊友Jer飾演旦角時不斷忍笑，二人互動風趣橫生，練習時已笑聲四起，表演時更是弄得大家捧腹大笑，Jer表演後坦言：「好難！其實現場可能因為有少少戲就會失神，可能唔記得台詞。」Stanley：「好多野要兼顧，要唱啦、動作啦、戲啦，所以真係好佩服大家。」而Ian與Tiger的表演更是令人笑聲不絕，Tiger一開始表演時神情集中，忘記了自己要接Ian手上的道具杯，隨即戳中Ian笑點，令現場笑聲不斷。Ian表演後向Tiger笑談剛才的趣事：「配合同默契好緊要，我哋排練嗰陣係好啲，開頭個陣你到底諗緊咩？做咩唔攞我個杯？」Tiger回應：「我就係諗緊一陣間點樣入（第一句）啊。」二人分享粵劇具挑戰性，Ian指：「今日學嘅動作、做手、精粹同埋神情，真係要長年累月咁練習，同埋累積返嚟先做到嘅嘢。」Tiger分享：「我覺得對一個演員嘅要求好高，即係聲音、戲、肢體上要求都好高，同埋必須要好集中，但我覺得幾好玩！」