農夫預告明年紅館開騷擔心門票銷情 創立「農作天下」搞棟篤笑大賽

組合農夫成員陸永和C君今日出席中環嘉年華開幕禮。二人近期成立新公司「農作天下So Fa So Cool」，首個項目為明年1月在麥花臣場館舉行的《全港棟篤笑大賽 - 港笑》。他們透露海選反應熱烈，已吸引超過200人參加，並親自評選，認為參賽者水準不俗。陸永笑言：「表現唔難睇，夠膽上台比賽。」但他隨即擔憂銷情：「最初驚冇人參加，點知有200人；𠵱家反而驚冇人嚟睇。」

C君力推活動內容豐富，票價亦相當划算：「一張飛可以睇足兩日」。他又透露屆時將與數位棟篤笑界嘉賓同台演出。陸永坦言公司首個項目以「唔好蝕錢」為目標，C君則笑稱：「蝕少少OK，唔好蝕太多。」被問到會否與勝出者簽約？二人強調簽約並非終極目標，公司主力於幕前幕後創作與製作，無意擔任經理人。

農夫將於明年5月登上紅館開唱，距離上次紅館演出已相隔16年。陸永謙稱不敢預測場次：「怕到時冇人買飛！」更笑言保守啲開半場，賣得好再加到一場。他們亦計劃邀請棟篤笑大賽勝出者登上紅館表演。談到早前參與《墨魚遊戲2》被封為「綜藝鬼才」，被問及會否製作綜藝節目？陸永自謙是「參與之神」而非「製作之神」，認為現階段未夠成熟製作綜藝。二人透露目前仍與TVB有合約，若時間配合亦樂意合作。另外，陸永透露大女原計劃赴英國留學，但因年紀尚小，不捨長時間分開，最終決定先回港，待長大後再作打算。