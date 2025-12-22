Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨陳懿德揚言三票全投羅天宇願為獎代言雞蛋仔 陳庭欣佛系取態 何沛珈爆出心水前輩名單

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-22 HKT

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男、女主持」十強候選人今日會見傳媒，其中陳庭欣、何沛珈及陳懿德落力拉票，。由於緋聞男友羅天宇經營小食生意，陳懿德被問到會否以雞蛋仔拉票？她起初推卻，隨後爽快答應：「如果我真係獲獎，願意擔任雞蛋仔代言人！」至於「最佳男配角」的心水人選，她先列出羅子溢、羅天宇、陳浚霆，被追問會否三票全投羅天宇時？她即笑稱：「都可以呀，三票全部投畀羅天宇！」

被陳懿德問到會否贈送沐浴液及護膚品爭取支持，陳庭欣笑言不會，並以「佛系」心態面對獎項，強調會盡力做好每個節目。陳懿德與何沛珈則積極拉票，笑言只盼自己的得票不要與其他九強相差太遠」。何沛珈透露，會把粉絲的投票截圖上傳網絡，藉此呼籲更多人支持，並大方公開自己將把三票投給三位前輩汪明荃、陳庭欣及朱凱婷。

提到若得獎會否宴請《東張西望》團隊？陳庭欣巧妙轉移話題，笑指去年區永權獲獎後被要求請客，他卻拉攏其他得獎人合力請飯，因此揚言：「今年如果佢再得獎，一定要佢自己請！」陳懿德聞言也連聲附和。

