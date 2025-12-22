萬千星輝頒獎典禮2025丨區永權大方贈票林盛斌 許文軒尷尬獲高層力挺 鄭衍峰抱「陪跑」心態

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男、女主持」十強候選人今日會見傳媒努力拉票。早前許文軒在主持節目中，拍攝戴祖儀拉票宣傳活動時，順道自行拉票，獲得《東張西望》高層楊永祥支持，並表明，不會投給區永權，一定會將票投給許文軒，許文軒憶述事件時表示，當時也措手不及感到十分尷尬。區永權大方地說：「知道楊永祥是支持許文軒，另方面，卻用拋磚引玉反行其道拉票方法，有10個名單名字沒有提及其他人，他只提我的名字，所以我要多謝祥哥。」

去年曾獲得「最佳男主持」獎項的區永權即時提點身旁兩位，頒獎禮前一定要預先想好得獎感言，他說：「去年我沒有想過會獲獎，所以在哭時又職業病上身，見到面前有人不停圈我，好彩最尾仍記得講了一聲I Love You老婆，否則不能回家！」區永權透露，由於去年獲獎後林盛斌（Bob)見到他第一句便說：「最佳男主持」，所以區永權知道Bob很想獲得這個獎項：「他恨到流口水，所以我會投票給他。」

鄭衍峰也認同Bob今年呼聲高，指公司製作數量雖減，但Bob主持的兩個節目表現突出，奪獎可謂實至名歸。他自謙抱「陪跑」心態，對打入五強已感滿意，更笑言不時重看去年五強照片「自我陶醉」。

林盛斌奪得「最佳男主持」呼聲高。

今年初TVB新春節目由許文軒、支譽儀、朱凱婷、汪明荃、林盛斌、林沚羿擔任司儀。

區永權連續4年獲提名，去年Albert終首奪「最佳男主持」。

鄭衍峰曾和馮盈盈出席《大師兄Welcome Summer大激戰》記者會。

許文軒則坦言，原以為自己屬資深之列，但對比名單後發現競爭激烈，盼能晉身五強。由於頒獎禮當晚他需負責報幕工作，若得獎或需「自報喜訊」。鄭衍峰笑稱其他候選人應樂意代勞，但許文軒堅持：「若能得獎，我想自己講，感覺會很得意。」