TVB吸金王「愛我啤酒」震懾全場 為「舊愛」豁出去網民反應兩極：緊張到腳都唔識放

TVB上月舉行《萬千星輝賀台慶》其中「光影傳承．薪火對話」環節上，兩大視帝譚俊彥及張振朗率領一班新人以音樂劇形式演出，演唱期間不少人出現走音和音準不佳，結果被網民形容為「魔音大會」，本來陳豪亦有於此環節演出，但因他未有開金口而未有捲入被批評的漩渦當中。

陳豪近日為鍾嘉欣再開金口

不過貴為TVB吸金王的陳豪，除了拍劇外，還有廣告與及商演，早年曾有瘋傳一段陳豪在美國登台獻唱劇集《衝上雲宵》主題曲《歲月如歌》的影片，其表現被網民批評狂走音，更被封為「魔音王」。想不到近日陳豪為鍾嘉欣再開金口，到廣州為她的演唱會擔任嘉賓，陳豪的表現又再成為熱討。

陳豪激罕為鍾嘉欣開金口做表演嘉賓

陳豪早年與鍾嘉欣合演《溏心風暴》而成為好友，在今次廣州個中，陳豪激罕為鍾嘉欣開金口做表演嘉賓，出場一刻全場尖叫聲雷動，陳豪除了與鍾嘉欣合唱《漣漪》外，還獨唱《愛我別走》，「魔音王」陳豪的演出惹來網民兩極反應，有人說：「他看起來好緊張。 雙腳無法安放。」、「讓我想起了張耀揚。」、「不知道他唱甚麼？」、「折磨老人嗎？」、「聲音好像有點沙啞了！」但亦有人讚陳0豪的歌藝：「樂壇真係欠陳豪一個交代！」、「話晒佢同林保怡黃德斌合唱的歌都攞過『最佳歌曲』的。」、「又幾得得地喔。」

鍾嘉欣難得與陳豪合體激動澎拜

鍾嘉欣在台上難得與陳豪合體，難掩激動並直言：「你知唔知，我等咗呢個機會好耐。我自己心裡面都好澎拜，阿Mo我有說話想同你講。（請講？）我好多謝你，我啲經典角色，全部都係同你拍，你真係絕世好男人啊！唔係講笑。」陳豪即時一臉面紅地說：「你係絕世好女人。（唔係，你太太Aimee（陳茵媺）先係）除咗Aimee之外，妳係另一個。」陳豪還說：「講真㗎，Linda妳Anytime搵我，我一定過嚟幫你。」鍾嘉欣續說：「真係㗎，我一叫佢就即刻嚟，真係好似得得地咁，我而家真係啞咗，我平時喺台上喺好多嘢講，但我見到你，所有畫面都浮現出嚟，你係一個另類嘅人，係好到嚇死人。同埋你真係好畀面，我知道你唔唱歌嘅，台慶都無唱，但走嚟唱我呢個，好多謝你咁畀面。」陳豪也自嘲：「妳都知請咗個唔唱歌嘅做嘉賓，妳好嘢！」鍾嘉欣笑言深感榮幸。

