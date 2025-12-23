驕陽似我線上看｜宋威龍、趙今麥雙向奔赴 即睇分集劇情、追劇日曆、5大看點懶人包

《驕陽似我》改編至顧漫的同名小說，由宋威龍以及趙今麥領銜主演，共有36集，故事講述外科醫生林嶼森因意外轉行光電產業後，與職場新人聶曦光從誤會到相戀的情感歷程。本文為大家整理了《驕陽似我》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

元氣大學生聶曦光（趙今麥 飾），在大學時與清寒孤傲的男神學霸莊序（賴偉明 飾）經歷酸甜暗戀。進入職場後，與外科醫生轉行光伏行業的職場精英林嶼森（宋威龍 飾）狹路相逢，二人一開始雖有誤會，但最後攜手化解人生挑戰。聶曦光亦收穫到愛情、友情，實現了夢想和自我成長。

《驕陽似我》由宋威龍和趙今麥領銜主演。

驕陽似我於12月22日起在騰訊視頻播出，會員每日18：00更新，首日更新4集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《驕陽似我》追劇日曆公開！

宋威龍 飾 林嶼森

林嶼森比聶曦光大6歲。之前是一位優秀的外科醫師，但因車禍而不得已離開醫壇，開始接手家族事業。

趙今麥 飾 聶曦光

聶曦光是光電企業家族繼承人，在大學期間對商科才子莊序萌生暗戀情愫卻未獲回應；踏入職場後與林嶼森齊面對人生的甜酸苦辣。

賴偉明 飾 莊序

莊序在大學期間是商科才子，他對聶曦光的暗戀不聞不問。

第1－2集：莊序誤會聶曦光使壞

2011年，林嶼森在赴約途中發生車禍；聶曦光意外認識莊序更一見終情。聶曦光看到室友「內卷」，決定踏出舒適圈去招聘會，莊序幫她投簡歷去盛遠惹來林嶼森關注，聶曦光因家世「走後門」獲得面試機會。室友葉容侮辱是因聶曦光而錯過盛遠面試，莊序亦不信任她，她憶起之前向莊序表白失敗的回憶。聶曦光主動找證據，事件與她無關，更拒絕盛遠的offer。

1. 改編至顧漫的同名著作

《驕陽似我》改編至顧漫的同名小說，她不乏作品都被影視化並獲得好成績，包括由鐘漢良、唐嫣主演的《何以笙簫默》、楊洋、迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》等等，全都獲得高收視和好口碑，令不少書迷和大眾都十分期待影視化後的《驕陽似我》。

2. 宋威龍、趙今麥貼合角色不出戲

由宋威龍飾演的林嶼森是一位清冷、理智的人，與宋威龍「禁欲」的形象十分貼合；而聶曦光的「小太陽」屬性和極具生命力亦完全符合趙今麥的形象。俊男美女的搭配以及一冷一熱的碰撞，令觀眾有視覺上的享受。

3. 台前幕後的誠意之作

《驕陽似我》歷時122天跨越7座城市拍攝，並在2025年4月3日殺青。江蘇文旅、甘肅文旅等逾10個單位曾隔空邀請劇組取景，足見市場看好。除此之外，劇組匯集了一班好戲之人，包括林依輪、賴偉明以及白冰可等等。

4. OST陣容極豪華

《驕陽似我》收錄了多首OST，邀得天王天后齊齊獻唱，卡士極度豪華，包括「OST女王」張碧晨作曲作詞兼獻唱主題曲／片尾曲《似我似你》、全方位藝人劉宇寧帶來成長曲《失去後一切如常》、擁有多首代表作的胡夏唱守護曲《就停在這裏》，眾人的歌聲勢能令觀眾更沉浸式投入劇情中。

5. 未開播已熱度滿滿

《驕陽似我》在開播前已在騰訊視頻收穫逾300萬的預約量，足見粉絲和書迷期待萬分。除此之外，《驕陽似我》已率先獲得3獎均是「2025最受期待作品」，更被列入「第十批重點作品版權保護預警名單」，可見市場都對該劇十分看好。

