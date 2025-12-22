Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Y2K前的綁架丨雲浩影突破淑女形象 「海豚聲」震笑全場 鄒凱光、余迪偉大晒好體能

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-22 HKT

繼舞台劇《壞-ology》、《FLDPK肥蘭的拼勁》、《男性的弱點》，直播節目《三叔公園》與Toilet Ideas再度攜手，於聖誕黃金檔期推出共十三場全新舞台劇《Y2K前的綁架》，日前於西九文化區戲曲中心大劇院隆重首演，全長120分鐘笑料層出不窮，現場觀眾反應熱烈，掌聲不絕，共度了一個充滿歡笑與回憶的夜晚。

多位人氣網絡紅人參演

《Y2K前的綁架》由《笨蕉大劇院》知名導演鄧偉傑執導，許晉邦、陳強、利銘滔及阿Bu（姚家豪）聯合撰寫。演員陣容空前鼎盛，除了「三叔」鄒凱光（灘叔）、余迪偉（迪偉）與阿Bu外，更邀得歌手雲浩影（Cloud）突破形象演出，聯同劇場實力派演員麥沛東，以及多位人氣網絡紅人包括100毛利君牙、JFFT雞翼與床哥、香城映画阿霞等傾力參與，刷出火花。

麥沛東為劇情增添層次

故事講述一筆意外之財，令「三叔」三位舊友重聚，卻不幸捲入一宗離奇綁架案。同一場景、同一張面孔，勾起三人埋藏二十五年的青春記憶。對白方面幽默貼地惹笑，其中床哥與余迪偉的「自修」抵死對話、阿Bu與利君牙的夫妻鬥嘴等橋段、Cloud突破過往形象，以舞步配以挑戰「海豚聲」震笑現場，麥沛東精湛演技亦為劇情增添層次，而JFFT雞翼的「喇沙仔」與阿霞的「貓喵情人」亦為觀眾帶來連串歡笑。

「三叔」鄒凱光、余迪偉與阿Bu除了要熟讀對白，120分鐘還要親身完成連場高強度體能演出，基本跑、跳、碰外，仲有不少動作戲演出，展現驚人默契與活力，難怪謝幕時搏得全場喝采。全劇以眾星勁歌熱舞的壓軸表演作結，將氣氛推至高峰，為觀眾帶來圓滿的劇場體驗。

