Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹一改清純風變壞女孩 自言會努力駕馭新形象

影視圈
更新時間：16:45 2025-12-22 HKT
發佈時間：16:45 2025-12-22 HKT

歌手炎明熹（Gigi) 停工多時，直到今年9月承認已經約滿TVB離巢，並宣布自組公司接Job，繼復出頭炮演出音樂劇《一束光–高錕的記憶》後，今年平安夜(24日)將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，工作排到密密麻麻。離音樂會僅剩兩天，最近Gigi正全力投入排練，並在社交網展示最新的形象轉變，一改以往清純形象。

Gigi新Look獲陳煒、衛蘭大讚

Gigi脫離TVB後大膽換裝，昨天她在社交網發布一系列融入Y2K復古元素的造型照，見她留有一頭長捲髮，畫上濃妝，頭戴黃色兔耳帽，上身緊身襯衫大曬纖腰，下身卻搭配狼爪鞋履，手握玩具槍，擺脫了以往TVB的清純風格，散發叛逆少女風。Gigi留言寫道：「我會嘗試努力駕馭這個風格的，但是很感謝你們！」粉絲都留言點讚新look ，並鼓勵她可多嘗試新事物，陳煒亦讚：「Lovely Stylish」、衛蘭則謂「Girl I love this﹗」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
6小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
4小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
7小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
2025-12-21 14:16 HKT
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
4小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
5小時前