炎明熹一改清純風變壞女孩 自言會努力駕馭新形象

歌手炎明熹（Gigi) 停工多時，直到今年9月承認已經約滿TVB離巢，並宣布自組公司接Job，繼復出頭炮演出音樂劇《一束光–高錕的記憶》後，今年平安夜(24日)將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，工作排到密密麻麻。離音樂會僅剩兩天，最近Gigi正全力投入排練，並在社交網展示最新的形象轉變，一改以往清純形象。

Gigi新Look獲陳煒、衛蘭大讚

Gigi脫離TVB後大膽換裝，昨天她在社交網發布一系列融入Y2K復古元素的造型照，見她留有一頭長捲髮，畫上濃妝，頭戴黃色兔耳帽，上身緊身襯衫大曬纖腰，下身卻搭配狼爪鞋履，手握玩具槍，擺脫了以往TVB的清純風格，散發叛逆少女風。Gigi留言寫道：「我會嘗試努力駕馭這個風格的，但是很感謝你們！」粉絲都留言點讚新look ，並鼓勵她可多嘗試新事物，陳煒亦讚：「Lovely Stylish」、衛蘭則謂「Girl I love this﹗」