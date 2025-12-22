新城「勁爆年度歌曲」15強名單公布 MIRROR兩子入圍硬撼林家謙、Gin Lee等勁敵

「新城知訊台」主辦的《新城勁爆頒獎禮2025》，將於本月27日假香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行；公眾投票啟動以來，各大獎項競爭激烈，而「勁爆年度歌曲」投票正式截止。大會今天公布了「勁爆年度歌曲」十五強的入選名單。

公布十五強歌曲

本屆「勁爆年度歌曲」候選歌曲多達228首，暫時領先的十五強歌曲，按歌曲英文字母及筆劃序排列包括：張馳豪《Catch a Feeling 》、姜濤《On a SunnyDay 》、林家謙《四月物語》、Gareth.T 湯令山《用背脊唱情歌》、Gin 李幸倪《白夜行》、力臻/Michael C《你是我的專屬配對》、Dear Jane《你流淚所以我流淚》、陳柏宇《我所看見的未來》、馬天佑《我們什麼都不是》、洪嘉豪/魏浚笙《我感覺到》、泳兒《無糖可樂》、馮允謙《然之後》、MC 張天賦《說謊者》、陳卓賢《樹會流眼淚》及周殷廷《離別時刻》。

八大獎項供樂迷網上投票

為體現公平與開放，大會今年繼續設立八大獎項供樂迷網上投票，包括「勁爆男/女歌手」、「勁爆樂隊/組合」及「勁爆歌曲」與及今年順應民意，破天荒增設「網上最受歡迎男／女歌手」等。頒獎禮的評分機制中，公眾投票佔有40%的決定性比重，其餘則由電台音統會主持人、資深音樂人、主要成員及管理層評審。