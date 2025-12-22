申敏兒、金宇彬婚照曝光 好兄弟李光洙任主持 賓客公開高級回禮禮物

韓星申敏兒和金宇彬於20日拉埋天窗，今日正式公開婚禮照片。他們所屬的AM娛樂公開他們在首爾中區新羅酒店行禮的照片。照片中，申敏兒穿上讓人聯想到雪花裝飾的露肩婚紗，露出燦爛的笑容，金宇彬經典的黑色燕尾服，完全盡顯二人的完美身材。

婚禮現場星光熠熠

當日的婚禮儀式由金宇彬「好兄弟」李光洙任主持，主婚人則找來曾幫助金宇彬抗癌的法輪師父擔任，歌手Car, the garden獻唱了申敏兒主演的電視劇《海岸村Cha Cha Cha》的插曲《Romantic Sunday》。

現場以大量白色鮮花布置，舞台中央更有大型水晶燈。有出席賓客在網上分享新人準備的婚禮小禮物，包括高級化妝品與香水套組，並附上親筆寫的卡片，寫下「聖誕節快樂」、「新年快樂」，以及「謝謝和我們一起度過珍貴的時光」等祝福語。該婚禮場地為新羅酒店最高級的宴會廳，且私隱度高，估計布置加上婚宴費用就要1億韓圜（約53萬港元）。當晚的嘉賓星光熠熠，有趙寅成、EXO成員D.O、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、孔孝真、柳俊烈、李秉憲、高斗心、南柱赫、安普賢、李世榮、金義聖、編劇金恩淑、導演羅暎錫等，足見二人在圈內的人緣極佳。