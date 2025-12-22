吳若希8歲餅印女兒越大越靚 一部位如倒模變「迷你Jinny」 父母時常玩公審無損家庭幸福

33歲吳若希 （Jinny）2016年與澳門商人何兆鴻（Alex） 拍拖，同年宣布懷孕，翌年誕下大女何姿秋 （淼淼Giselle），翌年誕女後才結婚，2020年再誕下細仔何少弘 （Kylian）。踏入聖誕長假期，近日吳若希亦趁一對仔女假期，與老公一家四口到吉林的長白山享受滑雪次旅，其8歲女兒Giselle，越大越長得似媽咪，十足迷你版吳若希！

吳若希展開滑雪之旅

吳若希在IG分享照片並發文寫道：「今年滑雪之旅，吉林 長白山～好期待好興奮，第一晚係長春，個士多啤梨大粒到成個手掌咁，重點係～勁勁勁勁平！！OMG！決定走嘅時候抬兩箱返屋企。#長春 #長白山」。

吳若希與女兒母女裝

吳若希除了上載一家四口的照片外，還晒出跟8歲大女Giselle的合照，同穿上藍色系列的母女裝，女兒除了一雙大眼睛似媽咪外，就連尖尖的小下巴都跟媽咪吳若希一樣，全完是一個餅印！不少粉絲都大讚靚女，並留言：「兩個妹妹都好可愛」、「好靚女！」「愈大愈似你」、「Giselle同你一樣都鍾意藍色喎」、「你係咪逼GG同你一齊母女裝。」而她的好友麥美恩就留言：「咁凍，一姐係時候生多個！」吳若希回覆説：「你幫我生～我幫你湊。」隨後麥美恩搞笑反問：「跟邊個姓？」

吳若希曾公審老公何兆鴻

吳若希與老公何兆鴻的婚姻中，最為人所知的公審事件，源於她常在IG公開數落老公，這也成為他們獨特的相處模式。其中，最引人注目的一次發生在2024年7月，吳若希因不滿老公何兆鴻積極接送女同事上班，在網上公開雙方火爆的對話截圖。何兆鴻解釋是為處理公事，但吳若希查證後發現與事實不符，令她怒斥對方並將含粗口的對話公之於眾，大爆老公載女同事，更到訪女方家中，直斥男人「身有屎」卻怪老婆不體諒，引發網民熱議。其實，這並非吳若希首次「公審」老公，過往亦曾有火燒前女友頸巾、公開嘲諷老公無能等事蹟。儘管如此，吳若希曾表示「欺負」老公是他們夫妻間的情趣，是一種幸福的表現，風波過後兩人依舊如常，顯示這種看似火爆的互動，已成為他們婚姻生活的一部分。