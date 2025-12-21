Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「半肥瘦」目標令無伴奏音樂變主流 十周年騷盼邀馮允謙任嘉賓丨獨家

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-21 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-21 HKT

香港無伴奏合唱組合「半肥瘦」成軍8年，早前推出第一首真正屬於自己的派台歌《囉嗦到下個冬季》，走進主流市場，目的是希望能讓更多人認識到無伴奏音樂的新火花及獨特魅力。文 鍾舜英、圖 羅安強

渴望擁有自己作品

「半肥瘦」其中5位成員Tiffany、Yuki、Stephanie、Bean及Andrew接受訪問，透露成員們在大學認識，因志趣相投而組成「半肥瘦」，由於對音樂充滿熱誠，在工餘時更會抽空合力推廣無伴奏合唱。雖然「半肥瘦」早期演譯别人的作品獲得迴響，又多次代表香港出外演出及獲獎，但他們總渴望有自己的作品，因此順理成章製作了自己的歌曲，透過較少人做的無伴奏方式演繹歌曲，第一首真正屬於他們的派台歌《囉嗦到下個冬季》終於誕生，「有了第一首歌後，當然會繼續推出新歌，第二首歌由Andrew作曲及編曲，是一首有關星座的情歌。」

希望到頒獎禮舞台

從興趣轉為打入主流市場爭取一席位，務求令到更多人愛上無伴奏音樂，要讓大家知道「無伴奏」不單是在教堂或中學禮堂唱，更可以在大舞台讓人欣賞。他們強項是每位成員也能做到主音，成員們輪流做主音時，同時能聽到背後不同成員的聲音，這種互換的新火花，可說是一種獨特魅力。然而在成績上，他們說：「盡力讓更多人認識『半肥瘦』，令一些沒有聽過無伴奏的人也認識到，成功感會更大，若然歌曲上到榜及上到頒獎禮舞台當然更好。」「半肥瘦」下一步是籌備舉行十周年音樂會與更多人分享音樂，成員Tiffany則希望屆時能邀請到馮允謙任嘉賓。

