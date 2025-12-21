滕麗名與《愛回家》成員抽《尋秦記》角色卡 陳浚霆連抽10張古天樂

期待已久，由古天樂、林峯及宣萱主演的電影《尋秦記》電影版終於在本月31日上映。近日，有品牌與電影合作推出限量版零食，當中隨機贈送電影角色卡，有份在《尋秦記》中演出的滕麗名就跟《愛·回家》的劉丹、周嘉洛及陳浚霆一起抽卡，希望能夠抽到自己所飾演的善柔角色卡，不過事與願違，而陳浚霆更連抽10張古天樂電影卡，搞到忍唔住「咦～」出嚟。

劉丹幫手抽埋一份

滕麗名今日（21日）在社交網站中貼出抽卡短片，見周嘉洛先抽到宣萱，之後劉丹路過，也幫手抽埋一份，不過仍然是抽到宣萱，其後周嘉洛再抽到洪天明，正當無望之際，此時陳浚霆就拿着十盒零食來一起抽，當他開第一張卡的時候，發現是古天樂飾演的項少龍角色卡時表現頗滿意，到之後開第二盒，發現是另一款的古天樂卡時，他即興𡚒地表示要珍藏該卡，不過當雄心壯志的他繼續抽，發現原來又是古天樂時，難掩失望的陳浚霆忍不住說：「咦，又係佢喎，我想要滕麗名呀！」搞到滕麗名忍不住叫他「開心啲啦！」之後陳浚霆一直開，但仍然是古天樂，期間他忍不住不停大叫「又係喎！」其後無論他用求籤方法抽，又或有其他人幫忙抽，仍然都是同一款古天樂角色卡，搞到滕麗名也忍不住話「證明電影業係需要佢（古天樂）！」

滕麗名認命：電影業好需要古老闆

連抽多張古天樂卡的陳浚霆此時就拿着零食叫滕麗名抽，過程中陳浚霆雖大叫「熊尚善柔」，但仍於事無補，也是抽同一款卡，到最後一盒的時候，陳浚霆直接放棄，叫滕麗名自己抽，不過就算她用力「甩」卡兼大叫，最後亦是抽中古天樂，認命的滕麗名拿着卡說：「電影業真係好需要古老闆！」超級爆笑！