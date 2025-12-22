Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

75歲《愛回家》男星人間蒸發2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥

更新時間：10:00 2025-12-22
發佈時間：10:00 2025-12-22

曾參演《愛·回家之開心速遞》、備受尊敬的資深填詞人黎彼得，近年轉戰YouTube，其主持的節目《玖噏秘笈》因大爆娛樂圈秘史而贏得不少粉絲追捧。然而，該節目近兩個月突然停更，讓黎彼得仿如「人間蒸發」，令許多網民擔心他是否已「劈炮唔撈」，更有粉絲憂慮其健康狀況亮起紅燈，尤其是在他「失蹤」前的最後影片中，曾承認「年紀大，身體係有唔妥」。

黎彼得消失2個月惹熱議

去年曾經入ICU的黎彼得，於兩個月後終於回歸，他亦坦認身體的確有問題，機能跟以往無法相比。在最新影片中，黎彼得親自解開了「失蹤」之謎，於片中他身穿淺藍色外套現身，面色、精神尚可，但說話似已不如以往聲如洪鐘，而且亦有點口窒，或許是剛病癒而對狀態有所影響。他於片中，坦言自己早前因身體抱恙，需要時間休養，更幽默地以「保外就醫」四字，來解釋為何早前會消失2個月。

黎彼得認身體大不如前

黎彼得在片中直認，由於年紀漸長，身體狀況已大不如前，未必能再像以往一樣獨力主持節目。因此，他宣佈《玖噏秘笈》將在來年以全新組合回歸，並特別邀請了老友鍾志光加盟成為新拍檔，黎彼得表示：「我個狀態就真係差咗少少，同以前唔同，以前可以隨時標童，依家真係曳咗，所以要靠鍾Sir喇」。另外，黎彼得近日亦開設小紅書，並拍片宣布於拆禮物日，將與另一著名作詞人向雪懷於內地開騷，粉絲都勸他要多保重身體別過於操勞。

黎彼得去年曾入ICU與死神搏鬥

事實上，這並非黎彼得首次面對嚴峻的健康考驗。今年3月他便曾因流感引發嚴重併發症，一度需要入住ICU深切治療部，情況十分危險。據他憶述，當時他感到呼吸困難，醫生照肺後發現肺部有花，需即時入院。在ICU期間，病情一度嚴重到醫生著他致電通知家人。他當時致電兒子卻無人接聽，最後幸得好友鍾志光及時援手，並作出無微不至的照顧，令他銘感於心。黎彼得當時更因貧血而需輸血兩包，可謂經歷了一場生死考驗。

黎彼得父子關係疏離

在家庭方面，黎彼得曾因離婚及早年忙於工作，錯過了陪伴兒子成長的時光而深感自責，認為這對兒子的心理造成了影響，導致父子倆雖同住一屋，卻形同陌路。黎彼得曾透露，現年37歲的兒子長期處於「躺平」狀態，早年他斥資十多萬供兒子到南京讀中醫，兒子卻因經常逃學而未能畢業。作為父親，他仍為兒子孭起經濟重擔，並為兒子還清十多萬的信用卡數。當被問及會否擔心自己身後兒子無人照顧，他無奈地表示：「申請公屋囉！點都唔會死嘅」。

