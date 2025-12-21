Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊

65歲的蔡楓華近日舉行「蔡楓華深愛真情演唱會」，有觀眾將他的表演片段上載至抖音及Threads等社交平台，隨即引發網民熱烈討論。然而，大家的焦點除了重溫其經典金曲，更多是落在他今非昔比的身形上。從網上流傳的影片可見，蔡楓華身穿淺色西裝外套，在台上深情獻唱其代表作《倩影》。不過，不少網民留意到他身形明顯發福不少，出現了顯眼的大肚腩，體態與年輕時的情歌王子形象大相徑庭。

發福蔡楓華歌聲仍有吸引力

帖文下的留言反應兩極，部分網民對他的身形變化感到驚訝，直言「首要係減肥」、「好似譚詠麟--個肚腩」，甚至形容他「珠圓肉潤」、「慘不忍睹」。但亦有忠實歌迷力撐偶像，認為歌聲最重要，留言表示：「其實佢只係外型改變咗，佢把靚聲同歌唱技巧依然係當年高水準」、「人還活著，身體健康已經很好了」。更有歌迷重提其演藝生涯的起落，感嘆：「可惜，一代音樂人才，就這樣被毀了。」

相關閱讀：87歲謝賢神隱3個月現身精神奕奕玩B仔 突發福雙頰圓潤竟遭認錯蔡楓華？

蔡楓華曾被質疑暗諷張國榮

網民的感嘆，不禁令人回想起蔡楓華事業上的重大轉捩點。在1985年《勁歌金曲》第二季季選頒獎禮上，當公佈張國榮入選歌曲時，身為主持人的蔡楓華在台上說了一句：「一剎那嘅光輝未必係永恆。」此言論在當時被外界解讀為妒忌及暗諷張國榮，引起軒然大波，更傳他因此被雪藏，原本如日中天的演藝事業從此一落千丈。蔡楓華曾大減工作量避風頭，但始終未能令大眾淡忘此事，他為生計曾做輔警，但有傳他難忍工作時被人在背後評論，最終辭職，全面重返演藝圈。

相關閱讀：獨家丨63歲蔡楓華冇女都唔會「食粉絲」:會身敗名裂㗎 自揭跟港姐有霧水情曾被肥胖女歌手屈

蔡楓華曾澄清非針對張國榮

多年來，蔡楓華在不同場合多次就當年的「失言風波」作出澄清。他解釋當時的言論只是有感而發，慨嘆歌手生涯的變幻無常，絕非針對任何人，更不是攻擊張國榮。他表示自己與張國榮私下是朋友，對這場持續多年的誤會深感無奈。

雖然歷盡事業起跌，身形亦不復當年，但蔡楓華的歌聲依然陪伴著一代香港人成長。今次演唱會的片段在網上引起廣泛迴響，證明他的經典金曲仍然深入民心。

↓立即下載星島頭條App↓

