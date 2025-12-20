前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息

現年47歲、因飾演TVB處境劇《愛．回家》中「黃茂登」一角而為人熟知的前藝人羅天池，自2015年離開TVB後，主力發展其熱愛的拳擊事業。近年，他疑似已移居內地，並積極經營社交媒體尋找工作機會。然而，從他最新發布的一段影片可見，為了生計，這位昔日的動作演員竟不惜放下身段，心酸地當起了「受氣包」。

羅天池為賺5百人仔任人打

影片中，羅天池坦言為了「還房貸」，接到了一單給年輕人做「受氣包」的生意。鏡頭一轉，他到達一間公司，為一班因工作壓力爆煲的年輕人提供「洩憤服務」。他專業地為女客戶戴上拳套，並細心指導她如何正確出拳以免受傷，但隨後他便成為了「人肉沙包」，讓客戶們輪流向他手中的拳靶暴打。過程中，他更要扮演「老闆」角色，激勵對方「大力點」、「讓你加班！扣你工資！」，場面令人心酸。

羅天池用被打人工慰妻

經過一番「捱打」，他最終賺得了500元人民幣的酬勞。儘管工作艱辛，羅天池收工後的第一件事，卻是到蛋糕店為太太買她喜歡吃的海鹽蛋糕，盡顯愛妻一面。影片末段，羅天池回到家中將蛋糕交給太太，也意外曝光了他內地的睡房。從畫面可見，房間佈置簡單，空間不大，似乎經濟環境確實只是一般，也讓外界理解他為何要如此努力工作。

羅天池是黃子華愛將

然而，令人意外的是，這位為數百元而「捱打」的演員，原來與巨星黃子華是相識16年的好友。二人早於2007年拍攝TVB劇集《奸人堅》時結緣，當時羅天池只是飾演黃子華身邊的閒角，但因對搏擊運動有共同興趣而變得熟絡。後來，黃子華在2020年自編自導自演賀歲片《乜代宗師》時，更力排眾議，邀請羅天池擔任武術指導並飾演重要角色。該片最終大收近3,000萬票房，成為當年港產片冠軍，也證明了黃子華對羅天池專業能力的絕對信任。

