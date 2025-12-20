王嘉爾與姜濤分享經驗：有咩捱不過 自爆24歲在韓已識Anson Lo 與Do姐私下有聯絡惜未有時間約食飯

王嘉爾(Jackson Wang)今日（20日）到金鐘為自家服裝品牌宣傳，吸引近千粉絲到場支持，當見到王嘉爾現身即大聲尖叫，而他亦走近兩邊粉絲，向她們合十鞠躬，拍照時又不斷揮手和送飛吻，當有傳媒要求他俾心時，他笑言一向不會俾心，但隨即表示「為咗你」而向鏡頭做出心心手勢。

王嘉爾想帶欣賞歌手去美國演唱會

王嘉爾表示已6年無回香港，今次回來很開心，但暫時仍未回新界，因酒店在尖沙咀，「我想返體育學院、沙田和馬鞍山，好多嘢想食，好似是沙田撈麵，不知旺角仲有無潮流特區？高中時在那裡做西裝，399，又會去金雞打機，我是不是暴露自己的年紀？」又說這幾日去了食九記，是人生第一次，大讚好好食，稱有拍檔排隊，自己無打尖，笑謂行程都是無計劃地走來走去，好似由上環行到中環，又去了搭船。講到有大批粉絲到場支持，他表示很開心，有回家的感覺，透露明年會多回香港，並開始北美和南美的演唱會，笑言想帶他欣賞的香港的歌手同行，向其他地區的粉絲介紹他們，亞洲區演唱會暫定要2027年，問到想帶誰？他即保持神秘，稱講出來就無驚喜，只謂是兩個歌手，問到Tyson Yoshi是否人選之一？他笑說：「唔好搞啦！」Tyson Yoshi早前到澳門欣賞他的演唱會，被王嘉爾拉上台又夾硬脫去上衣，王嘉爾戲言被他搶了風頭。

王嘉爾叫記者問花姐可否與姜濤再合作

王嘉爾日前為姜濤演唱會做首場嘉賓，他以姜老師稱呼姜濤，因6年無回港，上台時感到緊張有壓力，始終是姜濤第一場演唱會，比自己演唱會更有壓力，直言上台時有起雞皮，透露姜濤在他上台前有拍拍他說「It’s OK」，令他感到很溫暖，他說：「我們是網友，綵排時才見他。（姜濤同你想像中有分別嗎？）我一直無見過真人，所以無預期他是咩人，我和姜老師和Anson老師（盧瀚霆）好耐之前就識，不過我24歲時在韓國就認識了Anson老師。」姜濤在演唱會上透露幾年前獲王嘉爾在社交網私訊給予好多鼓勵說話，王嘉爾稱是向他分享經驗，不是教他和開導他，認為每一行都不容易，只告訴他除了他自己，無人會緊張他，但亦要知道他身邊有很多人包括家人、朋友和粉絲等都會陪他經歷風雨高低，問到為何會私訊他鼓勵？他笑說：「除了在傳媒上知道消息，我作為藝人都知一些內幕消息，我知道後，無論真假，講比不講好，It’s ok，這些風雨有咩捱不過。」又指每行的壓力都很大，有些人就會用留言發洩壓力，笑指留言無論好與壞，都只是發洩，做藝人要有這個想法，這是藝人的工作。至於日後有無機會再與姜濤合作呢？王嘉爾笑謂要問花姐，不知自己是否襯得起，又叫記者幫他去傾，會否約食飯就等姜濤完成演唱會後休息完再講，希望有機會，問到會否請姜濤做他的演唱會嘉賓？他笑說：「如果他肯來，不要只唱2首，要唱8首，我就可以休息半場。」

王嘉爾想35歲結婚生仔

談到鄭裕玲的社交平台取消追蹤所有人，包括他和姜濤，王嘉爾稱大家私下有聯絡，但無問這件事，因這是她的私隱，笑指鄭裕玲是前輩、是傳奇，很愛她，惜此行未有時間約她食飯。聖誕將至，他表示在工作中度過，指自己沒有假期，明天冬至會和家人食飯，因父母都有來香港，並透露明年會推出中文專輯，當中一定有廣東歌，叫大家不要笑他的咬字，問到專輯可會與香港音樂人合作？他說：「同friend的那幾個，希望他們公司有良心，傾到合適的價錢，不要令我破產。」另外，王嘉爾之前在一個訪問中談到感情問題，被問到單身期間如何面對生理需求，王嘉爾直接表示「大部分都自己解決」惹熱議，他對此認為沒有問題，反問大家為什麼會覺得驚訝，講到通常會有偶像包袱？他說：「我是我，我只是分享自己的想法，而且我覺得出去玩，去夜店都不是壞事，夜生活不應該被誤解。」講到粉絲都想他拍拖，他即連聲表示沒有，但直言想35歲結婚生仔，「如果對方願意生，我都喜歡BB，生幾多個就順其自然，等對方決定，現在仲搵緊對象，我無條件，無分種族國籍，係個人就得，遇到就會遇到，又不是揀衫。（會閃婚？）我不是風水大師，未來的事不到我判斷。（覺得自己會一見鍾情嗎？）如果是一見鍾情，對方都很有料。（拍拖會公開？）見到會認，家人無催我，因為哥哥已經有女兒。」訪問結束後，王嘉爾與在場傳媒逐一握手和擊掌，又和大家自拍大合照，隨後又與兩邊的粉絲合照，非常親民。