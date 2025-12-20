金宇彬、申敏兒今結婚 模範情侶漫天飛雪婚照曝光 一人曾患癌捱35次放射性治療
更新時間：19:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-20 HKT
韓星申敏兒與金宇彬被譽為演藝圈「模範情侶」，他們將於當地時間今晚6時在首爾中區新羅酒店舉行非公開婚禮，由金宇彬多年好友李光洙擔任。今日，雙方的公司AM娛樂首度公開二人的婚照，他們在漫天飛雪的背景下拍攝，金宇彬與申敏兒臉上露出幸福笑容，非常浪漫。
申敏兒金宇彬捐3億韓圜
公司再發文：「今日，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮，衷心感謝大家對這對新人在人生珍貴起點所送上的溫暖祝福與支持。」公司又公布申敏兒與金宇彬近日向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及Good Neighbors等多個慈善團體捐款，合計金額高達3億韓圜（約160萬港元），再度低調行善。
金宇彬曾患鼻咽癌
金宇彬與申敏兒於2015年承認戀情，2017年5月，金宇彬確診罹患鼻咽癌，期間經歷了3次抗癌與35次放射性治療，女友申敏兒一直陪伴在身邊。抗癌成功後，金宇彬於2020年復出演藝圈。
