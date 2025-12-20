鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公

現年55歲、被譽為90年代香港性感女神的鍾麗緹（Christy），近年將事業重心轉往內地，一舉一動依然是外界焦點。日前她到三亞出席活動，身穿一襲極為性感的緊身水晶吊帶長裙踏上紅毯，然而影片曝光後，她的身形狀態卻在網上掀起極端熱議。

鍾麗緹虎背熊腰近200磅？

從現場影片可見，鍾麗緹當日穿上一件銀灰色漸變的低胸吊帶長裙，裙身鑲滿閃爍水晶，胸前更有透視設計，性感尺度不減當年。在鎂光燈下，她滿面春風，自信地擺出各種甫士，更隨音樂起舞，表現得相當活潑。然而，在這件貼身戰衣的包裹下，她現時的身形無所遁形。不少網民留意到，她的肩膀顯得相當寬厚，腰身變粗，手臂肌肉結實，昔日的纖細身段不復再，整體看起來十分「肥壯」，被形容為「虎背熊腰」。近鏡頭更清晰可見她的頸紋和副乳，歲月痕跡顯露無遺，更有網民指她現時大概有180斤，即近200磅。

鍾麗緹委屈了老公張倫碩？

鍾麗緹的狀態引來大量網民討論，評價好壞參半。不少批評者認為她身材已經「走樣」，不應再作如此大膽的打扮：「壯的像頭牛」、「一把年紀了不是越性感越好看」、「都這樣了還露給誰看啊」、「畢竟還是逃不出歲月這把殺豬刀」。更有網民語帶譏諷地表示：「挺好的，只是委屈了張倫碩。」。

鍾麗緹獲讚不靠醫美

不過，亦有大批支持者力撐鍾麗緹，認為她展現了成熟女性的自信與自然美：「55歲這樣已經很好了」、「真的美，一堆網友很愛酸胖，有胸部該肉地方有肉，真的很美」、「自然就是美」、「壯實實的挺好」，並讚揚她這個年紀沒有過度醫美，保持了最真實的狀態，相當不簡單。

鍾麗緹張倫碩多次傳婚變

事實上，鍾麗緹的人生充滿話題性。她經歷了三段婚姻，育有三名女兒，分別是27歲的大女張敏鈞（Yasmine）、16歲的二女張思捷（Jaden）和15歲的幼女張凱琳（Cayla），三女都遺傳了媽媽的優良基因，外貌標緻。她現任丈夫是比她年輕12歲的內地男星張倫碩，這段婚姻因年齡差距及女尊男卑的關係，一直備受外界關注，屢次傳出婚變消息，甚至被指二人似母子多過夫妻。

