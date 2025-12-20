詹天文攜《我們的青春日誌》劇組全員義演 不扣除成本以表演藝術為大埔災民送暖

歌手詹天文（Windy）於12月18日及19日完成一連兩晚參與音樂劇《我們的青春日誌》慈善義演，以實際行動為早前大埔宏福苑火災中受影響的家庭籌款，送上實質支持與祝福。Windy早前因公開向災民祝福時用詞不當而引起關注，其後她迅速透過社交媒體致歉，坦言因緊張而「詞不達意」。本次無酬參與義演，正是她以實際行動展現對災民關愛之舉。

關寶慧、譚永浩等超過20演員參與

義演由「爆炸戲棚」發起，並獲台前幕後全力支持，Windy在得知義演計劃後即答允參與，她希望透過演出凝聚觀眾的愛心，將集結而來的祝福與幫助，切實送達有需要的家庭。今次兩場演出全部票房收入將不扣除任何成本、全數直接撥捐至「大埔宏福苑援助基金」。所有行政、場地等衍生開支，由爆炸戲棚承擔，全體演員及工作人員均為無償參與。此外，義演更匯聚超過20位演員，包括關寶慧、譚永浩等資深舞台劇演員，爆炸戲棚創辦人陳恩碩（Tom）表示，團隊希望藉表演藝術慰藉人心，為受災家庭盡綿力；關寶慧亦指，以專業工作直接籌款幫助災民，是演藝工作者傳遞正能量最直接的方式。

至於臨近年尾各大頒獎禮，Windy亦積極呼籲歌迷踴躍投票，期望頒獎禮有好成績以報答公司及歌迷的支持。