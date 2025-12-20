38歲前東張女神驚爆生7cm瘤 BB臍帶纏頸兩圈一度心律不正 生育被要求簽生死狀

現年38歲的前「東張女神」利穎怡，去年7月離巢TVB，回復自由身的她其後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持，又參與內地網劇演出。與圈外老公結婚7年的利穎怡，於今年10月底誕下兒子。日前利穎怡就在IG分享懷孕時與BB一起「打仗」的驚心動魄歷程，甚至被要求簽下生死狀。

利穎怡陀B心情如如坐過山車

利穎怡發文寫道：「之前答應過，要告訴大家個個都生，為什麼我如此感動，因為我的旅程，從一開始就收到另一份『說明書』。這是一個小生命，用他的意志，對抗『7cm線肌瘤』這個醫學標籤的故事。」她表示懷孕期間似打仗，歷程如坐過山車：「當醫生最後講出『我哋試下順產』時，我知道，我們的第一仗，贏了。（雖然最後關少爺太調皮，要剖腹先請到佢出嚟）這趟過山車之旅教懂我：生命的韌性，遠超一切診斷。多謝你，我的小小談判官 #關少爺 #潛穎識 #剖腹產」

利穎怡胎兒不能轉身

而利穎怡在影中提及到因為其線肌瘤頂着，令腹中胎兒不能轉身，所以容易流產，私家醫院不敢接收，並要求簽下生死狀：「冇私家醫院敢接呢個case，我同BB喺公立醫院簽下生死狀，成為彼此的戰友。私家醫生都說，這局棋輸硬，腺肌瘤頂住， BB轉唔到身，所以必須開刀。但係第9個月，BB自己轉咗身，醫生話試吓順產嘅時候，我哋贏咗第一仗。」其後利穎怡續說，指生產時BB一度心律不正，BB被臍帶纏了頸部兩個圈，最後要由順產變回剖腹，幸好有驚無險順利誕下兒子，利穎怡感慨地表示：「有驚無險，我哋再贏第二仗！歡迎你，我哋嘅關少爺。」

