Anson Lo海邊寫意散步叉電 鼓勵神徙找自己方法疏通情緒 為教父慶生稱已大個仔不用擔心

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前完成一連5場在亞博舉行的《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》後，終於有時間休息，除了幫爸爸慶祝生日外，也到海邊散步叉電。

AL望神徒顧好自己再去關愛身邊人

AL昨日在社交網貼出多張去海邊散步的照片，相中見戴著cap帽、素顏的他拿着飲料看海，非常寫意，不過未知是否因太大風關係，為免帽子被吹走，見他不時用手撳實頂帽，AL以英文留言表示「這些不是偶然，不是運氣，所有都是努力和愛。」，而他之後在睡前在限時動態中分享，指應要找一個屬於自己的方法去疏通情緒，「好好顧及自己嘅感受，再去關愛身邊嘅人，願大家一切安好，經歷緊困擾之中嘅要繼續加油，晚安」。

Anson Lo望爸爸身體健康

除此之外，AL爸爸在本月18日生日，一向孝順的他亦有在當日貼出與「教父」慶祝生日的照片，相中他用雙手從後抱住爸爸，父子情深，而AL亦表示自己已大個仔，不需他們擔心，同時也希望爸爸繼續身體健康，可無憂無慮地同媽媽一起過退休生活。