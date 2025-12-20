Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo海邊寫意散步叉電 鼓勵神徙找自己方法疏通情緒 為教父慶生稱已大個仔不用擔心

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-20 HKT

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前完成一連5場在亞博舉行的《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》後，終於有時間休息，除了幫爸爸慶祝生日外，也到海邊散步叉電。

AL望神徒顧好自己再去關愛身邊人

AL昨日在社交網貼出多張去海邊散步的照片，相中見戴著cap帽、素顏的他拿着飲料看海，非常寫意，不過未知是否因太大風關係，為免帽子被吹走，見他不時用手撳實頂帽，AL以英文留言表示「這些不是偶然，不是運氣，所有都是努力和愛。」，而他之後在睡前在限時動態中分享，指應要找一個屬於自己的方法去疏通情緒，「好好顧及自己嘅感受，再去關愛身邊嘅人，願大家一切安好，經歷緊困擾之中嘅要繼續加油，晚安」。

Anson Lo望爸爸身體健康

除此之外，AL爸爸在本月18日生日，一向孝順的他亦有在當日貼出與「教父」慶祝生日的照片，相中他用雙手從後抱住爸爸，父子情深，而AL亦表示自己已大個仔，不需他們擔心，同時也希望爸爸繼續身體健康，可無憂無慮地同媽媽一起過退休生活。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
5小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
02:27
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
3小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
20小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
21小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
2小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
8小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
22小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
20小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
16小時前