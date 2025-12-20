Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤演唱會2025丨林家謙上台幫姜濤人手按摩 姜媽爸台下被捕獲「新抱」開心大叫

影視圈
更新時間：12:52 2025-12-20 HKT
發佈時間：12:52 2025-12-20 HKT

昨晚是《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》第三場，繼王嘉爾後，再有嘉賓登場，就是林家謙，姜濤介紹他出場時，透露合唱歌《四月物語》是由嘉賓所揀，之後林家謙就升上台同姜濤合唱，唱畢後二人再揀了首《有一種傳說》送給姜糖，令在場的姜糖都驚喜不已。

姜濤分享與林家謙故事

之後姜濤笑談剛出道就遇上家謙同學aka老師所發生嘅「童年陰影」，又提起家謙同學幫他朋友錄打氣說話的故事，而林家謙在臨走時，就話本身準備了禮物給姜濤，但就怕醜又覺老尷，唔知送唔送好，最後份禮物原來就是幫姜濤人手按摩，仲要只此一下，之後就怕醜跑落台。其實昨晚台下還有神秘嘉賓，就是穿上鮮桃紅色大褸的姜媽媽，她被一眾「新抱」野生捕獲同姜爸爸、同其他親友入場，姜媽媽邊行邊揮手，新抱們開心大叫之餘，更以「奶奶」回應，𠱁得「奶奶」非常歡喜，而姜媽和姜爸很多時都站起身來看騷，台上的姜濤見到二人都怕他們累，不時叫他們坐下欣賞。

 

