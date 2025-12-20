ZEROBASEONE首來港開騷望帶來力量及安慰 廣東話唱《Lonely Christmas》送驚喜 稱粉絲做「公主」不停示愛

韓國男子組合ZEROBASEONE昨晚（19日）在啟德體藝館舉行一連三場《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG》演唱會。

ZEROBASEONE MAMA後三星期內再來港

唱畢三首歌後，9位成員逐一跟大家打招呼及自我介紹，之後他們表示，三星期內再次來港，之前在隔離場館出席MAMA活動，今次在這裏舉行自己的演唱會真的非常開心。他們說：「當時（指MAMA活動）在香港發生的意外，我們想表達深切慰問，知大家所經歷的苦痛和創傷不會隨時間消失，不過希望今日的演出能帶給大家力量和安慰，所以今日才來到這裏，希望我們的真心能傳達到給大家，希望今日這段時間能令大家的心擁有有溫暖，感覺到幸福便好。」之後他們指，這次演唱會主題是HERE&NOW，代表這段時間非常珍貴的意思。

ZEROBASEONE跟粉絲預祝聖誕

由於粉絲落力大合唱的表現令到這班偶像獲得力量，所以ZEROBASEONE特別準備禮物送給粉絲，他們以廣東話唱出陳奕迅一曲《Lonely Christmas》預先和大家慶祝聖誕節。ZEROBASEONE除了要求與台下觀眾影大合照外，他們更邊唱歌邊拋小禮物給台下粉絲。在滿足粉絲實現他們的願望環節中，幾位成員以王子方式跟大家打招呼，他們以公主來稱呼台下粉絲，包括「我的公主！」及「我是公主的寶寶！」令台下粉絲此起彼落瘋狂地叫過不停。

ZEROBASEONE望可以再來港開騷

Encore 前他們分享這次感受，各人分別以廣東話說「我愛你！」及以普通話說：「謝謝，我愛你們！」大冧粉絲。他們又表示，這次演出為他們帶來新的回憶，知道能夠加開一場感到非常開心，因為可與大家渡過多一日，一直知道大家跑東跑西來支持ZEROBASEONE：「有你們我們永遠充滿幸福，剛剛唱Lonely Christmas，但是我們永遠不會有寂寞聖誕，因為每一個聖誕節都會有我們，首次在香港舉行演唱會感到非常開心和幸福，希望有下一次演唱會便好了，希望大家將這回憶珍藏帶回去。」