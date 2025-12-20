逆轉上半場丨梁詠琪談翻唱《足球小將》被拒絕授權：尊重所有決定 首當選秀評審將重看《造星VI》參賽者表現 凌文龍怕壓力大未想成家立室

梁詠琪（Gigi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、導演黃柏基及一眾小演員出席於鑽石山舉行的電影《逆轉上半場》首映禮，分享拍攝感受。戲中講述Gigi與一群基層小朋友組成足球隊，談到其中一幕「食波餅」，被足球擊中頭部後方，Gigi表示要求大力點，寧願食一次波餅，好過食幾次，結果都食了兩次波餅，她覺得很小事，小朋友比她更辛苦，大家在室外拍攝都曬黑了，又指小朋友成長速度快，長高了很多，並讚小演員做足準備和用心，拍攝時越來越有狀態。Gigi提到本身是足球運動員的小演員周衹月最初表現有點怕羞，令她憶起自己初入行與劉德華拍戲，自言當年好怯，不敢正視華仔雙眼，笑言怕被電親兼膽怯。

聖誕節赴西班牙探親

提到有指與一眾演員翻唱張衞健版《足球小將》的宣傳曲，已完成錄音，只待版權方落實便推出，但日方指歌詞跟原版意思有差距而拒絕授權。Gigi對此感到可惜，尊重對方決定，或將來終有一日有機會面世，世事難料。電影公司有沒有另一計劃？她說沒有，唯有在屋企聽吧，她很喜歡張衞健主唱的版本，非常熱血。談到網民對於為何張衞健可唱足40年，而是次不獲授權感奇怪？Gigi直言:「我都覺得奇怪，都會尊重所有決定。人生就是這樣，有時候做好所有準備也未必成真，正面去面對，沒了這歌宣傳，便做多些謝票。該片很有教育意義，希望小朋友受正面影響。」Gigi透露聖誕節赴丈夫家鄉西班牙探親，返來會繼續謝票。另外，有指Gigi和韓國女團成員將擔任《全民造星VI》總決賽評審，她表示首次做選秀節目評審，會翻看參賽者在比賽節目中的表現，其評分會看參賽者的個人魅力。

翻唱張衞健版《足球小將》未能推出感可惜

凌文龍在戲中飾演富二代及爸爸角色，他稱與小朋友合作不艱難，也令他初嘗當爸爸的感受。他指其角色會做些蠢事情，因此經常做錯，被戲中爸爸及兒子責罵，當中有些有趣點指，笑稱自己在現場「放飛」，大部份都是即興演出。談到該片鼓勵勇敢追夢，凌文龍表示除了演戲追夢，亦想去歐遊。提到該片初嘗當爸爸感受，現實中會否想成家立室？他說曾想過一下，但生小朋友的負擔不只體力、經濟，是精神上要照顧和為小朋友舖排人生路，有感也在尋求自己的路，若再生小孩會很大壓力。另外，凌文龍早前因生病失聲，未能參與翻唱張衞健版《足球小將》的宣傳曲，對於此曲未能推出感可惜。