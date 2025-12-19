Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SKY-HI六年內兩涉未成年爭議 事務所緊急致歉：屬「偏離社會常識」行為

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-19 HKT

已暫停活動的日本人氣組合AAA成員SKY-HI（本名日高光啟）近日再度被爆與未成年女性有不當往來。據報導，現年39歲的他自2023年夏天起，多次於午夜12點後邀約一名17歲的偶像少女A至家中見面。A更曾向身邊人展示兩人對話紀錄，其中包含SKY-HI傳送「可愛到要死」、「太對我胃口了」、「超喜歡」等逾越界線的訊息。

少女A的母親兼事務所代表表示，雖知情女兒前往SKY-HI住處，但強調從未允許這種行為，「是的……但這並不代表我允許這種行為。為了不給日高添麻煩，我已經多次要求女兒不要再與日高光啟見面，並且我們也有過約定。」


繼6年前因疑似與17歲女偶像流出床照而取消香港演出後，SKY-HI再次捲入未成年風波。其事務所發表聲明致歉，坦承「雖然得到了對方監護人的同意，但在不恰當的時間與未成年人進行面談等，是偏離一般社會常識的輕率行為。就本公司而言，我們嚴肅地對待這次的事態。為了今後不再造成這樣的事態，我會徹底提高合規意識，為恢復信任而竭盡努力。」SKY-HI本人則回應，承認自己「缺乏對對方是未成年人的充分意識：「在與A的交流中，我沒有表明自己的立場，也缺乏對對方是未成年人的充份意識，屬於非常不恰當的溝通方式，對此我感到深刻反省。」
 

