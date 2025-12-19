Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨王嘉慧首入十強感鼓舞預告與李芷晴影福利照 戴祖儀搏盡拉票無悔晒身材

影視圈
更新時間：20:47 2025-12-19 HKT
發佈時間：20:47 2025-12-19 HKT

《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男、女藝員」入圍10強侯選人王嘉慧、關嘉敏、曾展望、葉蒨文、戴祖儀、李芷晴、陳楨怡、林秀怡、馮皓揚、何晉樂今日會見傳媒。身穿露肩短裙的戴祖儀非常進取，展示兩幅印有其肖像的宣傳易拉架，並派發多款紀念品，落力拉票，贏盡氣勢。首次打入十強的王嘉慧坦言非常鼓舞和開心，表示會把握機會，並已積極進修演技，希望未來能爭取更多拍劇機會，有上堂進修演技。

對於同場對手戴祖儀拉票攻勢猛烈，王嘉慧大方表示要向對方學習，讚賞她用心又落力，但也不忘鼓勵另一候選人李芷晴不要那麼快認輸。芷晴表示能打入十強已是對她的肯定，如再入5強已當贏，問到會否以「福利照」拉票？王嘉慧笑言正考慮與李芷晴一起拍攝福利照片，答謝觀眾支持。

李芷晴身穿露肩短裙亮相，見到對手戴祖儀進取拉票，她即打定輸數說：「抵佢贏！」芷晴表示以前很喜歡戴祖儀，聽對方歌大。芷晴同樣表示打入十強已是對她的肯定，如再入5強已當贏。

戴祖儀表示人生座右銘是「無悔」，開心及不要留遺憾，今年很多人支持她，因此覺得或可能有機會，便無悔地搏盡。她又稱昨天帶同小禮物在公司「洗樓」向同事拉票，已收到不少短訊表示已投票給她。她表示正預備頒獎禮戰衣，讓大家眼前一亮，型格亦帶點性感，近日瘦了因此不要浪費身材，笑言鍾澍佳監製讚她最大的進步就是瘦了。問到最大對手？她讚陳楨怡的演技大有進步，葉蒨文的主持表現很到位，大家進步顯著，誰得獎都會祝福。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
4小時前
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:13
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男丟煙霧彈斬途人致2死 遭警包圍墜樓輕生
兩岸熱話
3小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
1小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
3小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
12小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
2025-12-18 21:50 HKT
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
社會
4小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前