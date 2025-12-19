萬千星輝頒獎典禮2025丨王嘉慧首入十強感鼓舞預告與李芷晴影福利照 戴祖儀搏盡拉票無悔晒身材

《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男、女藝員」入圍10強侯選人王嘉慧、關嘉敏、曾展望、葉蒨文、戴祖儀、李芷晴、陳楨怡、林秀怡、馮皓揚、何晉樂今日會見傳媒。身穿露肩短裙的戴祖儀非常進取，展示兩幅印有其肖像的宣傳易拉架，並派發多款紀念品，落力拉票，贏盡氣勢。首次打入十強的王嘉慧坦言非常鼓舞和開心，表示會把握機會，並已積極進修演技，希望未來能爭取更多拍劇機會，有上堂進修演技。

對於同場對手戴祖儀拉票攻勢猛烈，王嘉慧大方表示要向對方學習，讚賞她用心又落力，但也不忘鼓勵另一候選人李芷晴不要那麼快認輸。芷晴表示能打入十強已是對她的肯定，如再入5強已當贏，問到會否以「福利照」拉票？王嘉慧笑言正考慮與李芷晴一起拍攝福利照片，答謝觀眾支持。

李芷晴身穿露肩短裙亮相，見到對手戴祖儀進取拉票，她即打定輸數說：「抵佢贏！」芷晴表示以前很喜歡戴祖儀，聽對方歌大。芷晴同樣表示打入十強已是對她的肯定，如再入5強已當贏。

戴祖儀表示人生座右銘是「無悔」，開心及不要留遺憾，今年很多人支持她，因此覺得或可能有機會，便無悔地搏盡。她又稱昨天帶同小禮物在公司「洗樓」向同事拉票，已收到不少短訊表示已投票給她。她表示正預備頒獎禮戰衣，讓大家眼前一亮，型格亦帶點性感，近日瘦了因此不要浪費身材，笑言鍾澍佳監製讚她最大的進步就是瘦了。問到最大對手？她讚陳楨怡的演技大有進步，葉蒨文的主持表現很到位，大家進步顯著，誰得獎都會祝福。