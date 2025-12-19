陳浚霆突然向古佩玲公開示愛：我都好鍾意佢 望情侶檔吸金硬搶曾展望葉蒨文飯碗

緋聞男女陳浚霆與古佩玲今日在TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》宣傳活動上表現親密，不僅全程蹺手，訪問期間更不時「耍花槍」，互動甜蜜。陳浚霆笑言古佩玲在香港無人照顧，因此大家都特別愛錫她。談到冬至安排，古佩玲透露或會返回廣州與家人共度，而陳浚霆亦已預約對方在一月為他慶祝生日。陳浚霆更自爆早前在廣州拍劇時，不時有小朋友拿着與古佩玲的合照跟他說：「好鍾意古佩玲姐姐」，他竟口快回應：「我都係！」突然被公開「示愛」，古佩玲坦言反應不過來，甜笑說：「太突然，腦袋一片空白。」

陳浚霆近日入圍「飛躍進步男藝員」十強，古佩玲表示已發動全家為他投票。陳浚霆笑說如果得獎，會要求古佩玲與他一同穿三點式慶功，更笑住形容「一個用來觀賞，一個用來驚嚇」。他提到今年在歌、影、視三方面均有發展，自覺已算「大滿貫」，感到非常開心。陳浚霆又表示希望未來能與古佩玲多接「情侶檔」工作，笑稱曾展望和葉蒨文都做到累了，可以換他們分擔下。