68歲元彪近照「真面目」曝光嚇親網民 與凍齡石修同框狀態令人難以置信？

久未公開露面的武打巨星元彪，近日現身於一場朋友聚會中，其近照隨後被石修上載到IG。從照片中可見，現年68歲的元彪與石修及其兒子陳宇琛等人歡聚一堂，其驚人的「凍齡」狀態和飽滿精神，讓網民們讚嘆不已。

元彪年過花甲依舊健碩

在曝光的照片中，元彪身穿一件簡約的深藍色長袖上衣，面帶親切笑容，坐在沙發上與朋友們合照。儘管已年過花甲，他的身形依舊健碩，絲毫不見老態，頭髮烏黑濃密，臉上皺紋亦不多，看起來比實際年齡年輕許多。在另一張大合照中，元彪與石修、陳宇琛等友人親密地站在一起，氣氛輕鬆愉快，足見他們私交甚篤。

元彪是「七小福」成員之一

元彪是「七小福」成員之一，與師兄弟洪金寶、成龍齊名，是80年代家喻戶曉的武打明星。他以敏捷的身手、扎實的功夫底子和精湛的雜技式打鬥風格聞名，主演及參演的《A計劃》、《快餐車》、《敗家仔》等電影皆是經典之作。90年代他移民加拿大，近年元彪逐漸淡出幕前，享受家庭生活，間中仍有接拍網絡電影。

這次聚會照片的流出，讓許多粉絲再次回憶起這位動作巨星的風采。大家紛紛留言表示：「彪哥保養得太好了！」、「完全看不出已經68歲」、「希望他身體健康，永遠的偶像！」元彪的絕佳狀態，不僅是他自律生活的體現，也勾起了無數人對香港動作電影黃金時代的美好回憶。

「七小福」72歲元庭罕露面？