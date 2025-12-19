Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕麗名笑言「暫攬替身」等劇迷意願 袁文傑是否離組未明朗

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-19 HKT

TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》演員今日出席冬至宣傳活動，大玩以冬至主題的遊戲，並寫上心意卡送暖。近期在社交平台發文感謝團隊的袁文傑，因而惹來離巢揣測。他今日未現身活動，劇中與他飾演一對的滕麗名解釋他可能因檔期未能出席。被問到袁文傑是否已離開劇？她笑稱：「又唔係嘅……拭目以待，睇下網民想唔想佢返嚟。如果再唔想佢返嚟，咁我就永遠攬啲特約，戴住個十字架當係佢，𠵱家暫時攬緊替身。」她強調對方並非離巢，但離組與否則不便多言，僅透露近期曾見他開工，劇情中他將重操故業做特務，觀眾仍有一集可見到其身影。

周嘉洛睇好羅子溢張振朗奪視帝

同場的周嘉洛憑《痞子無間道》入圍台慶頒獎禮「最佳男主角」，滕麗名表明會投票支持。不過周嘉洛對獲獎毫無信心，直言：「當然唔會有信心，好多勁敵，大家太出色，真係冇可能係我，輪都唔會輪到我。」他表示會繼續以開心樂觀心態進步，並透露睇好羅子溢與張振朗，欣賞二人的人品與演技，將把票投給他們。他自評在《痞》劇表現仍有進步空間，相信未來可再提升。

