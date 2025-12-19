Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sinnie@ Lolly Talk認上月團隊已與舊經理人完約 有不同公司招手暫未定案 未想拆散發展：明年8人一齊做show

更新時間：17:46 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:46 2025-12-19 HKT

《東周刊》早前爆出Lolly Talk 成員間出現內訌，被金主「閂水喉」令成員與公司間出現金錢問題，之後再揭張敬軒向其招手，鋪路加盟英皇，但有少數成員包括Sinnie反對，他們需要8個人有共同目標，因而未有定案。不過與公司的經理人合約已經在11月底完結。

成員有不同想法

Sinnie、Moon Tang、張馳豪及林暐竣今日（19日）一起獲邀到窩打老道為港台舉行「第三十六屆國際流行音樂大獎」揭曉得獎名單。事後Sinnie受訪時對完約一事表示，8位成員一直在討論未來的方向，遲少少8位成員便會一起再見大家，她透露Lolly Talk暫時仍未有跟任何公司簽下經理人合約，直指現時狀況就似初出道是一樣，感到很合適各人。問到是否有跟英皇娛樂研究簽經理人合約問題？她說：「有不同的公司提出邀請，一直與不同公司的人員接觸，最終還要看是否能夾得來，很開心有人對我們有興趣，（談合約方面還差什麼？）主要是剛完約，經歷了3年大家都成長了學習到很多，知道大家想要什麼，所以討論時有不同的想法，想能達致最舒服的環境，雖然大家討論了幾個月，意見來來回回大家要細心一點，找到一個適合大家的位置才可。」

工作上沒有停

問到是否會拆散發展？她表示暫時也想一齊見到大家，工作上也沒有停，明年將會8個人一起做show，有工作也會繼續接，只是看客人是否需要。此外，Sinnie與胡鴻鈞、黃劍文、香胤宅及雷深如正為音樂劇排練，Sinnie表示，因為要練英文及中文版本的演出所以很難，將會排練至踏上舞台一刻。

Moon Tang享受一個人生活

同場的Moon Tang表示一直也有聽外國流行音樂，當中包括Sabrina carpenter 、Lizzy mcalpine 及Olivia dean 等歌手的歌曲。而她則很滿意今年自己的成績，只因推出了專輯《25》。至於面對音樂頒獎禮，她抱平常心態，因為覺得自己推出了一張完整的唱片《25》已經感到很滿足，獎項方面可能留待一段日子後再追求，她目標想拿下創作方面的獎項，問她預計自己何時才能拿到創作獎項？她笑稱，從來不會預計未來的事，自己做到一步才去想下一步，活在當下也沒有太多計劃。此外，感情方面仍是空白的她表示，很享受現在一個人的生活。

