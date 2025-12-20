90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機

現年56歲、90年代性感艷星鍾淑慧，與丈夫吳岱融結婚30年，育有一名28歲的兒子吳政樺（Justin）。婚後淡出幕前的她，長年定居於新加坡及馬來西亞，生活優渥。近日有馬來西亞的忠實粉絲在商場巧遇鍾淑慧，並拍下互動影片，大讚她即使年過半百，狀態依然處於巔峰，逆齡美貌令人驚艷。

鍾淑慧零濾鏡樣貌曝光

從粉絲分享的影片可見，一位男粉絲在商場內認出了戴著口罩的鍾淑慧，興奮地上前詢問：「你是不是鍾淑慧啊？」鍾淑慧大方承認，並親切地與粉絲合照。在近距離的自拍鏡頭下，鍾淑慧摘下口罩，展現出她零濾鏡的真實容貌。剪了一頭俐落短金髮的她，精神煥發，皮膚緊緻光滑，幾乎看不到任何皺紋，雙眼依舊精靈有神，完全不像56歲，更沒有時下流行的醫美痕跡，自然優雅的狀態讓粉絲驚嘆：「你好靚啊！」

相關閱讀：66歲吳岱融外貌離奇突變！移居大馬神隱多時住5千呎豪宅半退休 身上一部位唔同晒？

鍾淑慧跟粉絲親切互動

在互動過程中，鍾淑慧全程面帶微笑，有問必答。當粉絲問及她在香港及馬來西亞最喜歡的食物時，她親切地回答分別是「雲吞麵」和「Nasi Lemak（椰漿飯）」，絲毫沒有明星架子，親民的態度讓這位粉絲感到非常榮幸。

鍾淑慧曾為90年代最大膽艷星

鍾淑慧的演藝生涯極具傳奇色彩。她在1987年的《環球小姐》香港區選拔賽中脫穎而出，一舉奪下冠軍及「最具氣質獎」，更是歷屆唯一一位非港姐出身卻代表香港參賽的佳麗。離開電視台後，鍾淑慧轉戰電影圈，並以大膽的演出風格聞名。她曾接拍數部經典三級片，包括《滅門慘案之孽殺》及《弱殺》等，片中有不少裸露及極具爭議性的鏡頭，讓她被封為「90年代最大膽艷星」。正是在拍攝《替天行道之殺兄》時，她與劇中對手，即後來的丈夫吳岱融結緣。

鍾淑慧吳岱融曾歷婚姻危機

鍾淑慧與吳岱融於1989年因合作拍劇而相戀，並在六年後步入婚姻。兩人的婚姻並非一帆風順，在結婚第七年，曾因經濟壓力與生活摩擦，一度瀕臨離婚邊緣，鍾淑慧更以「一條死路」形容當時的關係。然而，吳岱融因一次意外入院，在太太的溫柔諒解與悉心照料下深受感動，決心改變自己，最終成功挽回家庭。如今兩人結婚30年，恩愛如初，成為圈中的模範夫妻。

相關閱讀：54歲吳岱融老婆鍾淑慧28年前舊照出土 叼煙紋身甩氣質形象網民以兩字形容