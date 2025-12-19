岑麗香「舊愛」荔枝角開大型時裝店  離巢2年曾爆喊孭周身債  進軍商界做老闆望斬窮根

現年43歲的前TVB藝人、曾和岑麗香傳出緋聞的陳國峰（Penny），2023年結束與無線電視13年的賓主關係後，經歷了一段為生計奔波的艱難時期。近日他終於迎來事業新轉機，與友人合夥於荔枝角開設大型男裝品牌店，正式進軍商界，搖身一變成為老闆。

陳國峰西裝Look切燒豬

新店開幕當天，門外走廊擺滿了祝賀花牌，場面十分熱鬧。陳國峰本人亦悉心打扮，他身穿一件時尚的黑白條紋西裝外套，內搭簡潔的白色T恤，配上寬鬆的黑色長褲，造型帥氣俐落，精神奕奕地在店內親自打點，顯得雄心萬丈。

相關閱讀：陳國峰擔心舊拍檔林欣彤傳訊息未獲回覆 孫慧雪肚凸凸否認有喜

陳國峰藝人好友到賀

為求開張大吉，陳國峰與合伙人一同進行了傳統的切燒豬儀式，祈求生意興隆。他滿臉笑容，與賓客們分享喜悅。圈中好友如王瑋彤（Tony）、孫慧雪和游莨維（一蚊Joe）等也親自到場祝賀，足見其好人緣。

陳國峰進軍商界大展拳腳

陳國峰事後亦於社交平台分享喜悅，他寫道：「昨天真的特別開心，能夠見到咁多我的好朋友嚟到現場，為我們的男士時裝店開幕捧場！呢份心意我們都會記喺心裏面，希望昨日大家玩得盡興，感謝大家喜歡我們呢個品牌」。

陳國峰離巢曾陷人生低谷

回顧離開TVB後的日子，陳國峰的經歷並非一帆風順。他曾透露因工作量大減，月入僅數千元，為養家糊口，一度要向圈外朋友借下六位數字應急，猜不到效力TVB 13年後，竟然換來一身債。

陳國峰曾做地盤維生

陳國峰為了了生計放下藝人身段，嘗試多種工作。除了在社交平台直播帶貨、擔任健身教練及教唱歌外，更有傳他曾到地盤或從事搬運工作，以汗水換取收入。他早前在訪問中談及這段低谷時，曾一度感觸落淚，特別感謝家人和學生的支持，讓他在最迷茫、最窮困的時候，仍能堅持下去。

相關閱讀：愛回家丨「雷公保鑣Dino」陳國峰離巢TVB 連環受挫陷財困40歲決心外闖