鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-19 HKT

現年53歲的樂壇天后鄭秀文（Sammi），近年多次開演唱會場場爆滿，人氣歷久不衰，不過早前她就曾因弄傷後腰，要坐輪椅到醫院接受醫治。近日她於IG表示「整個星期出入醫院」，並指這個星期是於「零零碎碎中前行」，而她上載多張照片之中，更見到她眼泛淚光、精神恍惚，狀態令人擔心。

鄭秀文眼泛淚光精神渙散

原來需要到醫院治病的並非鄭秀文，而是她的母親。從鄭秀文上載的照片可見，連日來為母親病情而憂心的她，顯得相當疲憊。其中一張自拍照中，她雖有化妝，但仍難掩憔悴神色，眼神略帶恍惚，更似乎眼泛淚光，看起來心事重重，與平日在舞台上神采飛揚的模樣大相逕庭，足見她對母親的狀況是何等「戰戰兢兢」。
鄭秀文親自下廚煲湯

為了讓母親能盡快康復，鄭秀文更親自下廚，為媽媽煲魚湯補充營養。她分享了煮食的照片，並寫下「戰戰兢兢，好驚失敗唔好飲」，字裡行間流露出對母親的關愛之情。幸好，經過8天的治療和鄭秀文的悉心照料，鄭媽媽最終順利出院。鄭秀文亦不忘在社交平台發文感謝醫護人員及清潔姨姨的照顧。

鄭秀文憂心母親

這次經歷讓鄭秀文感觸良多。她有感而發地表示，這個星期是在「零零碎碎中前行」，每天往返醫院，讓她不禁反思人生的意義。她寫道：「有時靜下來都會問自己：人生中最想成為哪個自己？ 什麼是最重要？」她坦言，過程中發現自己更重視精神生活，而家人的健康更是無價之寶，遠比任何物質生活來得重要。她更提醒大家，在天氣幻變的日子要好好照顧家中的老人家。

