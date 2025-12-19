Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-19 HKT

現年36歲、曾被封為「𡃁模始祖」的楊穎（Angelababy）早年曾戀陳偉霆，北上發展後因與黃曉明戀得高調，成為話題人物。Angelababy離婚後人氣被指下跌，2023年傳因觀看巴黎「瘋馬秀」引發爭議遭封殺，直至近來工作量才有回升。日前她在小紅書分享了一輯煙燻妝容的自拍照，隨即引起發網民集體回憶，並激讚Angelababy的顏值回到當年巔峰！

Angelababy顏值重返巔峰

Angelababy發文寫道：「Hi！冬天」照片中的她身穿黑色短袖Tee，戴着毛毛絨帽及毛毛頸巾，化了一個煙燻妝，向鏡頭擺出多個Pose，瞬間喚起網民不少回憶，指她跟20年前出道的妝容十分相似，有時光倒流的感覺：「混血baby回來了」、「寶寶，這個好有早期的味道，你跟20歲出頭有什麼區別！」、「我還以為她發早期（照片）呢」、「女神回來了」、「太美了」、「姐只要想，隨時回到巔峰時期」、「完全有早期的感覺了啊 女神級別」、「回歸千禧時代」等。

Angelababy做單身媽媽

Angelababy於2015年與內地影帝黃曉明在上海舉行世紀婚禮，婚後誕下兒子「小海綿」，2022年宣布與前夫離婚時，男方提到會共同撫養兒子「小海綿」，但卻多次被傳媒拍到由媽媽Angelababy照顧兒子。

