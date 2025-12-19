42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產

現年42歲的2007年港姐冠軍張嘉兒（Kayi），與金融才俊Nathan結婚結婚10年，並育有兩女，大女劉在芯（Leora）今年9歲，細女劉在懿（Hannah）亦已6歲。隨着女兒漸漸長大，近年已回到加拿大溫哥華生活，去年更轉行做地產經紀，不時在網上分享與女兒的生活點滴，介紹當地社區與粉絲保持互動。張嘉兒日前終有空放鬆一下，她在IG上載一家人去越南外遊的影片，穿上三點式泳衣享受陽光與海灘，大晒Fit爆body！

張嘉兒舉家外遊花費兩萬蚊

影片中，張嘉兒穿上彩藍色的三點式泳衣，外面穿了一件薄薄的藍色碎花外套，表示身處越南的富國島，一邊行一邊介紹當地的酒店，並透露一行6人機票連酒店，只是花費約兩萬蚊，很便宜，並發文寫道：「今次不是介紹溫哥華的樓宇，而是分享我在越南富國島的點滴，希望大家同樣喜歡。」片中見她們一家由朝玩都晚，當中張嘉兒一家到沙灘玩樂時，換上白色三點式泳衣的她，即使已是兩女之母，身材都依然Fit爆，網民都不禁心心眼。

張嘉兒轉戰地產界

張嘉兒自當選港姐後在娛樂圈發展，可惜星運平平，婚後淡出幕前，本身擁有中大公共衞生碩士及正面管教認證的她，還不斷進修並成為營養學家，同時兼任正面管教工作坊認證講師，甚至轉型做營養界KOL分享育兒心得。張嘉兒近年與家人回流加拿大溫哥華生活，並在溫哥華當地成為地產經紀，吸金力強，偶爾有工作才回香港。

