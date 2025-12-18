MIRROR「鷹小組」與蔡俊彥進行劍擊集訓 4子獲激讚實力平均以上

ViuTV全新節目《四鏡大暴走》今晚（18日）將播出的第四集，節目組邀請到世一劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）任本集嘉賓，「鷹小組」四子陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）要體驗精英運動員的一日訓練，適逢MIRROR成員呂爵安（Edan）與Ryan是好友，Ryan一見到四子即笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」Stanley回應：「唔好咁講啦！都辛苦㗎你都睇咗好多年啦！」Ryan笑指：「我本來今日放假，但都要照顧咁多位。」Stanley感嘆：「世界第一放假都要陪我地！」

Ryan讚Ian對戰Tiger好精彩

正式訓練前，Jer向Ryan說：「我今日懷疑Stanley可以跟到你嘅進度。」Stanley拍拍Jer膊頭：「無理由㗎喎你咁多做gym片！」偶爾會分享做gym動態的Jer尷尬笑言：「打吓卡啫！放過我啊哈哈！」經過一輪健身室特訓，「鷹小組」四子穿起劍擊裝備，準備好落場訓練，氣勢十足，Ryan向四子教授幾個基本劍擊步法後，四子隨即二比二對決驗收，分組為Jer對Stanley，另一組Ian對Tiger。二比二對決中，曾特別以劍擊為《無限回合》MV題材的Stanley自信十足，猛烈揮劍進攻阿Jer，Stanley指：「我一開波就係咁砰砰砰砰嚇阿Jer，跟着佢就唔知要做咩咁！」Jer笑言自己被Stanley搞到係咁縮，不過亦樂在其中，Ryan也讚兩位出手動作pick up得快。而本身有運動員背景的Ian亦大展身手，頻頻向Tiger進攻，二人勢均力敵，Ian笑言：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，係咁打，係咁打！打到佢手腕無力我就出手。」Ryan大讚Ian對戰Tiger的交鋒精彩：「我無諗過有啲咁嘅交鋒，以學咗一堂嚟講，算係above average！」