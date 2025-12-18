衛詩雅投訴老公不解溫柔 拍攝新作捱更抵夜被彈皮膚差｜專訪

影后衛詩雅（Michelle）正拍攝新作，要內地、香港兩邊走。入行多年的她，憶起拍戲「血淚史」，表示試過連續3日「追更」日接夜拍攝致皮膚差，笑稱被醫美老公周祉安（Kenley）激親，完全不解溫柔，彈老婆皮膚︰「你呢排塊面好乾喎！」

撰文︰鄺芷瑩 攝影︰譚志光

期待《不日成婚3》

Michelle入行17年，作品不少，終憑《破•地獄》中飾演「文玥」一角，於今年《第43屆香港電影金像獎》奪得「最佳女主角」殊榮，演技備受肯定，聲價十倍。她分享得獎前後的經歷，明言︰「以前喺街上有途人認得我，佢哋只會話睇過我嘅網上平台節目《衛食攻略》，得獎之後，街上好多人話睇過我拍嘅戲，好開心有人記得我係演員！我成日話想試吓做返以前嘅角色，所以真係好期待開拍《不日成婚3》，再演『可怡』。」她解釋︰「我同陳家樂、岑珈其年紀大咗，成長咗；無論戲中角色的遭遇，定係我哋嘅現實生活都唔同晒，如果我再演呢個角色，會用乜嘢態度、情緒呢？」

對於新作，Michelle說︰「期待好快可以喺大銀幕同觀眾見面！」

Michelle拍戲經常周圍飛。

Michelle近日在《晚吹－總有一瓣喺左近》親述早年於大馬拍鬼片《雙魂》（圖）時，在廢棄大宅遇瓶子無突倒下的恐怖經歷。

Michelle期待開拍《不日成婚3》。

畀老公diss皮膚好乾

Michelle表示拍戲時間長，難免捱更抵夜，她試過連續3天日接夜，夜接日拍攝，「其實都捱到嘅，可以喺車程上瞓覺，OK啦！身體適應咗之後，就唔會覺得攰。最擔心反而係拍攝期間病倒，咁就會好辛苦。」今年2月她下嫁醫美醫生周祉安，形容別人拍拖談情會情深款款對望，但老公的視線卻在她面部上「遊走」，告訴她有紋或出斑 ！Michelle最近拍攝新作，內地、香港兩邊走，皮膚差了，她笑說：「同老公傾傾吓偈就話：『你呢排塊面好乾喎！』佢有職業病㗎！其實我哋傾偈嘅話題，好多時都係關於美容。有時睇網上平台，無端端又會睇有關醫美學術短片。我好多醫美知識都係喺佢身上學返嚟，例如有乜嘢成份嘅護膚品唔可以長時間用。」

早前Michelle與醫生丈夫被網民發現現身大埔策誠軒，為宏福苑五級火災民提供義診服務。

敷住面膜放狗

談到護膚心得，Michelle指要「偷時間」，「洗完頭就會敷住面膜去吹頭，時間啱啱好，呢個係習慣，放狗我都會敷住面膜落街，人哋都認唔到你啦！」她特別注重面部清潔，「一定要徹底，會用起泡洗面產品同洗面儀，面部夠乾淨，搽護膚品先吸收，先上到妝。」

Michelle主持網上平台節目《衛食攻略》，view數唔低！

外母政策大成功

Michelle笑言有位醫美老公，最著數反而是她的媽媽，形容媽媽的肌膚如同剝殼雞蛋，「媽咪得閒就會搵我老公，試吓打斑，又試吓新嘅美容儀器，老公嘅外母政策真係好成功！」

Michelle會敷住面膜放狗！

Michelle憑《破•地獄》奪香港電影金像獎影后殊榮。

Michelle感激《破•地獄》導演陳茂賢沒有放棄她。

參演《破•地獄》令Michelle名利雙收，她戲內戲外均視許冠文為父親。