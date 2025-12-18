MIRROR鷹小組約「世一」蔡俊彥唱K Ian按自己節奏做音樂 Jer盼開個唱Part 2

MIRROR 「鷹小組」四位成員陳卓賢(Ian)、邱傲然(Tiger)、柳應廷(Jer)及邱士縉(Stanley)化身主持人，帶大家從新節目《四鏡大暴走》中，見識「香港製造」及「香港第一」。音樂工作方面，Ian 表示跟隨自己節奏去做音樂，不覺得成績有下滑，Jer寄望明年能舉行演唱會Part 2，Stanley因拍劇太忙，被隊友封為「視帝」。

扮女聲唱《帝女花》

《四鏡大暴走》的拍攝喚醒了Ian塵封了的小時候回憶，除了看到印水紙香口膠及一些零食，又與大家一起踢西瓜波，可說是「童年回憶全數回來了！」。Jer在拍攝關於探討文化主題時，與Stanley扮大老官大耍花槍，還要扮女聲唱《帝女花》，他稱扮女聲唱歌可說是無難度，只因爸爸鍾愛粵劇，小時候他已常在家中扮女聲唱粵曲。

Stanley獲封「視帝」

拍攝介紹香港運動員時，4子更與劍擊運動員蔡俊彥合作，拍畢後更相約蔡俊彥一起唱K，Jer說：「運動時他很認真，但放下手上的劍時他可以當主持，又發揮搞笑天份。」至於之後會否與蔡俊彥有合唱機會？Tiger表示沒講到那麼遠，只是當晚輕鬆地一齊唱K。原先節目打算出埠拍攝，卻因Stanley要拍劇不能飛離香港，所以改為在港拍攝，Stanley即被他們取笑是「視帝」而很忙，他指今年拍了公司三套劇，更拍攝了三套電影，可說是出道以來一年內最多作品。

Tiger 預告明年有驚喜

此外，在工作方面，Ian今年的音樂事業似有點靜了下來，但他卻完全沒有這感覺，「回看2024年真的有點開盡Turbo，但今年也沒有特別停下來，集中焦點只跟着自己的節奏去做音樂及其他演出的工作。」Jer表明想為剛完成的《The Shape of Breathing演唱會》舉行Part 2，令香港及海外更多觀眾可以欣賞。Tiger則透露明年在音樂上會有驚喜。



credit：

JER

* Hair: Man Chan@CHIC Private i salon

* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist : PIPA Creative

* Wardrobe: I.T & Mihara Yasuhiro, Jil Sander

IAN

* Make Up: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist: Charles Wong

* Wardrobe : PRONOUNCE

Stanley

* Hair : Frankie Ho@HairCulture

* Make up: Cheng Li Li

* Stylist: Amissa Tsui

* Wardrobe: Cos, Sandro, polette

Tiger

* Hair: Frankie Ho@HairCulture

* Make up: Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

* Stylist: J.C

* Wardrobe : CULLNI 、Toga、ITHK、Dear Blossom

