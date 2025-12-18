萬千星輝頒獎典禮2025丨陳若思拉票唔敢打搞Jeremy 倪嘉雯否認受力捧 曾錦燊對入圍一頭霧水睇好何晉樂

陳若思（Amber）、倪嘉雯（Carmen）、入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女新人」5強，而曾錦燊（Charles）、何晉樂（Rock）則入圍「最佳男新人」5強；他們今日（18日）見傳媒。問有沒有信心？Amber自言沒有，有感一眾對手太強；Carmen表示一定要有信心，能入圍喜出望外，有叫晒中學、大學朋友及親戚投票；。

倪嘉雯忘記向佘詩曼拉票

問有無準備小禮物拉票？Amber笑稱怕被指賄賂，她會叫齊手機內的聯絡人投票。談到她的中學同學是MIRROR成員李駿傑（Jeremy），他有許多粉絲，有沒有叫對方幫手拉票？Amber稱怕弄巧反拙，驚惹來粉絲討厭，只說會叫所有親友投票。Amber、Carmen尚未準備戰衣，Amber笑稱本想行性感路線，卻再次有感對手太強勁，會轉行型格方向。另外，談到Carmen受TVB力捧參演台慶劇《新聞女王²》，同時正拍《璀璨之城》，她大表開心能與佘詩曼合作，當初試鏡時對自己說「想成為像阿佘一樣咁叻嘅人」，而在《璀璨之城》與張智霖等前輩合作，獲益良多，她笑言忘記叫阿佘投她一票。另外3位打入「最佳女新人」5強分別是莊子璇、姚焯菲、詹天文。

Charles是《東張西望》主持，除了向親友拉票之外，笑稱師奶是目標對象，會叫父母幫手「攏絡」長輩群組；同時明言《東張西望》同事並不支持他，監製也反問為何他入到5強。Charles認為Rock是該獎項大熱之選，大讚他能演能唱，是全能藝人。

Rock對於首次打入「最佳男新人」，入到5強已當贏，他覺得全靠演《愛•回家之開心速遞》才能入圍，已準備聖誕卡送給《愛•回家》眾演員兼且拉票。叫《聲夢傳奇》好友投票？他說近日甚少聯絡，會傳短訊向他們拉票。Rock續說本屆會是他最後一次角逐新人獎，已想好台上感言，即使未能得獎也會在社交網發「感激文」。