林奕匡入行15載創作破百首 自爆欠容祖兒「特別的歌」長達11年

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-18 HKT

林奕匡（Phil）今日現身銅鑼灣海旁，為明天推出的全新專輯《The Next Station》進行宣傳。他現場演繹了專輯內的兩首新作，其中在談及為兒子Darrien創作的歌曲《Song for my baby》時更一度感觸哽咽。他透露，錄製該曲時曾忍不住落淚，過去也經常親自唱給兒子聽。近日當他透過音響播放這首歌時，兒子聽後也流露出特別的感覺，讓他十分難忘。

Phil開心分享，入行至今已15年，今日正式宣布個人創作歌曲數量已突破100首，累計達101首，將此視為一個重要的里程碑，並以此慶祝，同時朝著下一個100首的目標進發。被問及目前最想為哪位歌手創作時，他毫不猶豫地回答是偶像容祖兒，隨後略帶尷尬地解釋，因為自己是容祖兒的歌迷，過去始終不想直接主動向她表明想創作歌曲給她，反而希望偶像能因為欣賞他的作品而想找他作歌。直到《高山低谷》推出後，容祖兒曾主動聯繫，希望他能創作一首類似原版風格的作品，但此事距今已11年，他卻始終未能交出合適的歌曲。Phil 笑言：「我仲未寫出一首佢想要或適合佢嘅歌，不過容祖兒好好，冇畀過我壓力，而係我自己畀自己有壓力，我一定要寫一首好特別嘅歌畀佢，到𠵱家過咗11年，我都覺得自己好過分，希望明年真係能交貨畀容祖兒！」

渴望奪「叱咤作曲人大獎」

此外，被問到是否將在今年的叱咤頒獎禮上主攻唱作人獎項，Phil表示，自己已獲得過唱作人獎，現在更渴望奪得「叱咤樂壇作曲人大獎」。他認為，若能獲得此獎，意味著無論是自己演唱的作品，還是為他人創作的歌曲，都同樣受到歡迎與肯定。

