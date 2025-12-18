Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《內幕》晉身鹿特丹電影節 任達華吊頸戲險窒息 麥兆輝急煞停救駕

發佈時間：16:15 2025-12-18 HKT

由英皇電影出品，金像導演麥兆輝編導的犯罪懸疑鉅製《內幕》現正熱映中，繼早前成為開畫華語片單日票房冠軍，由上映至今更成為連續12天成華語片冠軍。電影由五大影帝郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信及姜大衛主演，更有周勵淇、湯怡、陳國邦、李靖筠、駱應鈞、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文、黎峻及耿長軍等參演。電影以港片少有探討的慈善基金捐款為故事背景，除了票房成績斐然，電影好消息一浪接一浪，更晉身荷蘭鹿特丹電影節Harbour單元殺入歐洲。

《內幕》入圍鹿特丹國際影節

對於電影晉身國際大型影展，導演麥兆輝發表感言：「好開心《內幕》今次入圍了鹿特丹國際影節。希望藉着這個機會，令更多人關注慈善機構如何運用捐款，令大家既善心，傳到去真正需要幫助的人身上」；而監製田啟文呼籲觀眾繼續支持，「很高興聽到這個喜訊。希望繼入圍今次電影節之後，可以接着有更多好消息。亦希望觀眾繼續多多支持《內幕》。」

任達華兩秒缺氧險窒息

而戲中飾演慈善機構財務總監的任達華，為電影揭開故事序幕成為關鍵，拍攝一場吊頸自殺戲中，華哥投入的演出竟缺氧兩秒險窒息，嚇得麥導馬上叫停，以免造成意外。向來甚少拍動作戲的任達華，是次為戲中的一場吊頸戲親身上陣，雖然短短數秒的動作，但劇組、動作指導和導演都份外小心處理，不容有失。拍攝前華哥特意跟動作指導走位，吊上半空，預先感受一下頸項繫繩的力度和危險性，初時雙腳懸空的華哥，一時間未能掌握到繩子索頸的力度，說時遲、那時快的失去平衡，被繩索纏頸臉露痛楚，嚇得導演叫大家把華哥放下來，著地剎那華哥仍有餘悸的說：「剛才真的有兩秒缺氧險窒息的感覺！」

有驚無險完成重頭戲

雖然試吊出現驚嚇畫面，但專業的華哥稍作休息後，為免影響拍攝進度，又再馬上上吊；而導演再三叮囑大家小心就位保護華哥，經過預試驚險一吊後，華哥亦摸清楚力度，最後有驚無險的順利在半空完成這場重頭戲。華哥對於剛才的吊頸戲的感受也有點心怯的說：「總算完成，頸還好，沒有任何損傷，但試吊時，真的有兩秒鐘缺氧，上不到腦；不過大家都好快手，把我放下來，安全至上。」

陳國邦、湯怡同樣親歷其境

至於同場飾演慈善機構主席的方中信，雖然沒有像華哥被吊半空，但在現場看見華哥吊頸的畫面和氣氛也極具震撼，所以拍攝前也主動跟導演了解這場口的氣氛感覺，讓觀眾更能感受到那震撼質感，而再三消化劇情後，方中信全情投入將那份突如其來的震驚，迫真的呈現出來，與華哥的演繹互相輝映。而同場的陳國邦及湯怡同樣親歷其境，演繹出那份受驚感覺。導演對於大家投入的演出，為這場opening帶出精彩戲味，有信心令電影更加引人入勝。

