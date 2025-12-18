Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐冠軍陳詠詩生日騷性感身材 大晒與男友親密咀嘴照

影視圈
更新時間：13:45 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-18 HKT

2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，曾刪除社交網內性感泳衣照及與圈外男友Martin的合照，而當選後隨即被網民起底，與男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。陳詠詩其後主動分享戀情，直言：「現在變得光明正大。」繼早前，她貼出與男友哥倫比亞大學畢業合照後，日前，更大晒27歲生日派對與男友肉緊咀嘴的合照。

陳詠詩迎27歲生日

陳詠詩自當選後是非多多，感情生活亦備受關注，日前她迎來27歲生日，獲一班好姊妹為她大搞生日派對慶生，當中更見男友Martin現身。陳詠詩在社交網分享多張照片，見她以一條銀色deep V 裙上陣，大騷事業線兼白滑肉背，相當吸睛。壽星女收到三大束鮮花外，面前還擺有皇冠蛋糕，全部都以粉紅色為主，似足公主一般的待遇，萬千寵愛在一身，其中更見她與男友多次肉緊咀嘴，大晒恩愛，非常甜蜜。陳詠詩以英文寫道：「12.12.25，2025年是如此瘋狂的一年，非常感謝被愛包圍，與那些像家一樣的人一起慶祝。」網民都紛紛留言送上祝福。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
3小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
13小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
19小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
19小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
5小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
15小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
7小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
22小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
22小時前