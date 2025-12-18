港姐冠軍陳詠詩生日騷性感身材 大晒與男友親密咀嘴照

2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，曾刪除社交網內性感泳衣照及與圈外男友Martin的合照，而當選後隨即被網民起底，與男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。陳詠詩其後主動分享戀情，直言：「現在變得光明正大。」繼早前，她貼出與男友哥倫比亞大學畢業合照後，日前，更大晒27歲生日派對與男友肉緊咀嘴的合照。

陳詠詩迎27歲生日

陳詠詩自當選後是非多多，感情生活亦備受關注，日前她迎來27歲生日，獲一班好姊妹為她大搞生日派對慶生，當中更見男友Martin現身。陳詠詩在社交網分享多張照片，見她以一條銀色deep V 裙上陣，大騷事業線兼白滑肉背，相當吸睛。壽星女收到三大束鮮花外，面前還擺有皇冠蛋糕，全部都以粉紅色為主，似足公主一般的待遇，萬千寵愛在一身，其中更見她與男友多次肉緊咀嘴，大晒恩愛，非常甜蜜。陳詠詩以英文寫道：「12.12.25，2025年是如此瘋狂的一年，非常感謝被愛包圍，與那些像家一樣的人一起慶祝。」網民都紛紛留言送上祝福。