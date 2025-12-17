Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

璀璨之城丨煒烈透過《星島申訴王》成功尋子 28歲囝囝一句未準備好重逢暫落空

影視圈
更新時間：22:51 2025-12-17 HKT
發佈時間：22:51 2025-12-17 HKT

甘草演員煒烈近日透過《星島申訴王》協助，嘗試與失散多年、在網上發文尋父的兒子見面，可惜兒子最終以「未準備好」為由未有現身，父子重逢願望暫未能實現。煒烈表示，《星島申訴王》是首個成功聯繫到其兒子的媒介，雖然此次未能見面令他感到失落，但仍感激有此機會。他坦言自己一直希望能聯絡兒子，因是自己骨肉，並直言今次未能相見也有不開心。

煒烈透露，兒子在約見前曾透過中間人傳話，表示自己尚未準備好，亦未料及網上尋父會引發如此大迴響。煒烈將見面之事牢牢放在心上，強調自己很希望能實現。被問到是否理解兒子的難處？他他表示不能代表他講，只知兒子28、29歲，現在自己住。問隨時準備好見兒子？他表示隨時都可以，問可有說話給兒子？他說；「希望他乖些，很想和他食飯，了解一下他。」

