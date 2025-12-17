Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

璀璨之城丨陳瀅與張智霖拍大膽戲「怕醜不敢睇」：擔心尺度太踩界出唔到街

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-17 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-17 HKT

久未公開露面的陳瀅，近日忙於拍攝新劇《衝上雲霄II》。她身形明顯消瘦，坦言是為角色自年初起積極調整外型、心理與情緒。剛與張智霖完成重頭戲的她笑言：「事前好擔心，食量都少埋」，幸拍攝順利，完成後才敢放鬆飲食。陳瀅透露今次演出風格破格，外型與意識上都相當性感，監製非常滿意，更計劃讓劇組一同觀看片段。她害羞表示：「我自己唔敢睇，因為都怕醜！但監製會畀大家睇，相信佢都滿意，唔覺得難睇！」她坦言與張智霖合作順暢，唯一憂慮是戲份尺度「非常踩界」，擔心能否順利播出。

周志康「企鵝人」身份成謎

另一方面，蔡一智與周志康在劇中飾演兄弟。蔡一智透露早年曾客串《衝上雲霄》，與張智霖、吳卓羲早有戲緣，今次更是受老友張智霖邀請而參演。周志康稱讚這位「哥哥」體貼溫暖，兩人常交流運動與育兒話題。近日《中年好聲音4》TVB賽區中，代號「企鵝人」的選手被指疑似周志康，蔡一智笑言看過對方唱古巨基歌曲的片段，認為聲線相似，「有可能係佢」。周志康則回應指大家的猜測過程有趣，且感受到不少支持，但對於是否參賽始終不置可否，只笑言：「好鍾意古巨基嘅歌。」

《中年好聲音4》「企鵝人」身份成謎。
《中年好聲音4》「企鵝人」身份成謎。
有指「企鵝人」為周志康。
有指「企鵝人」為周志康。

